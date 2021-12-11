Совет судей РФ считает, что обсценная лексика вредит авторитету правосудия

Комиссия Совета судей России по этике запретила служителям правосудия использовать обсценную лексику в официальных документах, сообщает РИА Новости.



Участники комиссии постановили, что присутствие такой лексики в судебных актах негативно влияет на авторитет правосудия. Этот запрет относится ко всем видам судебных постановлений, которые разрешают спор по существу и выносятся именем Российской Федерации.

Если обстоятельства расследования требуют использования ненормативной лексики, то комиссия Комиссия отмечает, что бывают случаи, когда отразить ненормативную лексику в документе необходимо. Тогда судьям советуют использовать пропуски или символы в бранных словах.



В письме Комиссии Совета судей России отмечается, что одной из распространённых причин появления нецензурной брани стало копирование значительных фрагментов текстов обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон. Совет отметил, что подобная практика привела к появлению в современном языке понятия "флеш правосудие", то есть использования судом предоставленных судебных актов на электронных носителях.