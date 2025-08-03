Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер обвинил Индию в фактическом финансировании войны России против Украины путем покупки нефти у Москвы, пишет агентство Reuters.
"Что он [президент США Дональд Трамп] сказал очень ясно, так это то, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России", – заявил Миллер в эфире телеканала Fox News.
Накануне СМИ со ссылкой на источники в индийском правительстве писали, что Индия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции.
- 14 июля Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, если Россия не достигнет мирного соглашения с Украиной. 30 июля американский президент анонсировал 25-процентные импортные пошлины для Индии – он обосновал это, помимо прочего, тем, что Индия закупает у России военную технику и энергоносители.
- Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая около 35% от общего объема поставок в эту страну. По данным Reuters, в январе-июне этого года Индия получала около 1,75 млн баррелей российской нефти в день, что на 1% больше, чем год назад.