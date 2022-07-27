Советника главы Красносельского района Москвы арестовали на 15 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток советника главы Красносельского района столицы Кирилла Суворова по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

Поводом стала публикация Суворова в фейсбуке, в которой последние две буквы аббревиатуры КПСС заменены на символику нацистских военизированных формирований – SS. Как отмечает "ОВД-Инфо", Суворов удалил пост еще до задержания.

23 июня суд арестовал Суворова на 17 суток и оштрафовал его на 40 тысяч рублей по статьям о возбуждении ненависти, демонстрации нацистской символики и дискредитации армии. Аналитический центр "Сова" подчеркивает, что его судили за антивоенные публикации.