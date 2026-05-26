Советского диссидента арестовали за донаты "Артподготовке"

Советского диссидента Сергея Евстигнеева арестовали по делу о финансировании терроризма из-за пожертвований движению "Артподготовка". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитника Геннадия Макарова.
Евстигнеев находится в СИЗО Ногинска. Когда именно его арестовали, неизвестно. Его хотят отправить на психологическую экспертизу, которая будет длиться месяц, рассказал Макаров. В письме правозащитнику Евстигнеев написал, что его "хотят выставить дураком".
Евстигнеев два месяца не выходил на связь, после чего телеграм-канал "Слово защите" сообщил о его пропаже.
59-летний Евстигнеев занимался политическим активизмом в Домодедове. Он был осужден по делу об "антисоветской агитации", рассказал Макаров.
Российские власти признали "Артподготовку" террористической организацией.
- Движение "Артподготовка" организовал саратовский политик Вячеслав Мальцев. На 5 октября 2017 года он назначил так называемую "революцию", призвав россиян выйти в этот день на площади своих городов. После этого сторонников Мальцева стали арестовывать по всей России даже за одиночные пикеты. Были заведены десятки уголовных дел, многие обвиняемые получили длительные сроки заключения.
- Верховный суд России признал движение "Артподготовка" экстремистской и террористической организацией. Самого Мальцева заочно арестовали по обвинению в призывах к экстремизму, однако он успел покинуть Россию.
- В последнее время в России значительно увеличилось количество уголовных дел о донатах "Артподготовке".