Советского диссидента арестовали за донаты "Артподготовке"

Советского диссидента Сергея Евстигнеева арестовали по делу о финансировании терроризма из-за пожертвований движению "Артподготовка". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитника Геннадия Макарова.

Евстигнеев находится в СИЗО Ногинска. Когда именно его арестовали, неизвестно. Его хотят отправить на психологическую экспертизу, которая будет длиться месяц, рассказал Макаров. В письме правозащитнику Евстигнеев написал, что его "хотят выставить дураком".

Евстигнеев два месяца не выходил на связь, после чего телеграм-канал "Слово защите" сообщил о его пропаже.

59-летний Евстигнеев занимался политическим активизмом в Домодедове. Он был осужден по делу об "антисоветской агитации", рассказал Макаров.

Российские власти признали "Артподготовку" террористической организацией.