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Крым

Ленин на дне

У побережья Крыма, под тяжестью морской воды, лежит коллекция статуй советской эпохи
Скульптура Владимира Ленина. Начало аллее &quot;Советов&quot;, как назвали эту коллекцию, было положено 25 августа 1992 года, когда инструктор по подводному плаванию Владимир Боруменский опустил на это место первую статую.
1 Скульптура Владимира Ленина. Начало аллее "Советов", как назвали эту коллекцию, было положено 25 августа 1992 года, когда инструктор по подводному плаванию Владимир Боруменский опустил на это место первую статую.
Огромный бюст Иосифа Сталина. Фотограф Андрей Некрасов, который первым сделал снимки этой аллеи, рассказывает, что идея опустить эти монументы эпохи на дно родилась из-за того, что их начали повсюду демонтировать и уничтожать. То есть для создателей морского кладбища положить на дно означало &quot;спасти от рук вандалов&quot;.&nbsp;
2 Огромный бюст Иосифа Сталина. Фотограф Андрей Некрасов, который первым сделал снимки этой аллеи, рассказывает, что идея опустить эти монументы эпохи на дно родилась из-за того, что их начали повсюду демонтировать и уничтожать. То есть для создателей морского кладбища положить на дно означало "спасти от рук вандалов". 
Памятники сидят на глубине в 12 &ndash; 15 метров приблизительно в ста метрах от мыса Тарханкут.&nbsp;
3 Памятники сидят на глубине в 12 – 15 метров приблизительно в ста метрах от мыса Тарханкут. 
Мыс Тарханкут на западе Крымского полуострова известен скалистым берегом и прозрачной и чистой водой.&nbsp;&nbsp;
4 Мыс Тарханкут на западе Крымского полуострова известен скалистым берегом и прозрачной и чистой водой.  

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