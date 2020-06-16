Ленин на дне

2 Огромный бюст Иосифа Сталина. Фотограф Андрей Некрасов, который первым сделал снимки этой аллеи, рассказывает, что идея опустить эти монументы эпохи на дно родилась из-за того, что их начали повсюду демонтировать и уничтожать. То есть для создателей морского кладбища положить на дно означало "спасти от рук вандалов".