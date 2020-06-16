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Человек имеет право. Когда ремонт – проблема
Человек имеет право. Когда ремонт – проблема
Крым
Ленин на дне
47 минут(ы) назад
У побережья Крыма, под тяжестью морской воды, лежит коллекция статуй советской эпохи
1
Скульптура Владимира Ленина. Начало аллее "Советов", как назвали эту коллекцию, было положено 25 августа 1992 года, когда инструктор по подводному плаванию Владимир Боруменский опустил на это место первую статую.
2
Огромный бюст Иосифа Сталина. Фотограф Андрей Некрасов, который первым сделал снимки этой аллеи, рассказывает, что идея опустить эти монументы эпохи на дно родилась из-за того, что их начали повсюду демонтировать и уничтожать. То есть для создателей морского кладбища положить на дно означало "спасти от рук вандалов".
3
Памятники сидят на глубине в 12 – 15 метров приблизительно в ста метрах от мыса Тарханкут.
4
Мыс Тарханкут на западе Крымского полуострова известен скалистым берегом и прозрачной и чистой водой.
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