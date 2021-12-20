"Союз МС-20" с японскими туристами вернулся на Землю

В Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хираной, а также российским космонавтом Александром Мисуркиным. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.

Ранее корабль отстыковался от модуля "Поиск" на Международной космической станции.

Полёт японских туристов был первым после 12-летнего перерыва. Они провели на орбите 12 дней.

После 2009 года места в "Союзах" были заняты американскими астронавтами, за доставку которых НАСА платило Роскосмосу приблизительно по 80 миллионов долларов. Теперь их отправляют на орбиту кораблями частной компанией SpaceX. Освободившиеся места Россия продает, по разным данным, по цене от 30 до 50 миллионов долларов.

Очередь российских космонавтов, совершающих полёты ради научной работы, расписана на несколько лет вперёд. В октябре Россия отправила на орбиту съёмочную группу для съёмок художественного фильма.

Маэдзава – предприниматель, один из богатейших людей Японии, основатель компании Zozo Inc. Хирано видеорежиссёр, работает продюсером в компании Space Today. В полете Хирано отвечал за освещение путешествия Маэдзавы.

16 декабря Роскосмос сообщил, что госкорпорация планирует увеличить производство пилотируемых кораблей "Союз" до четырех в год для развития космического туризма.

С 2001 по 2021 год на кораблях "Союз" на орбите побывали девять коммерческих участников полета, один из них – дважды. Стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля – РКК "Энергия".