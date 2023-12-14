Создатели "Слова пацана" представили новый образовательный проект

"Пацаны меняются" — новый социально-просветительский проект, разработанный создателями сериала "Слово пацана", анонсировали в четверг на сайте "Фонтанки" Национальная Медиа Группа, "НМГ Студия" и видеосервис Wink.ru "Ростелекома".

"Цель проекта — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста", заявляют авторы просветительского замысла.

На примере сцен из сериала показаны последствия необдуманных действий подростков, даются рекомендации родителям. На сайте проектаа есть контакты бесплатных горячих линий центров помощи родителям и подросткам, а также специальная кнопка "Мне нужна помощь", где можно анонимно рассказать о трудной ситуации и получить ответ психолога.

Раздел "Юридическая ответственность" посвящен разбору действий героев сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" с точки зрения действующих норм Уголовного кодекса РФ.

Наш сериал — это сильнодействующая вакцина от насилия и криминала. Он честно показывает, что никакой романтики в группировках нет. Что расплата обязательно наступит, и никакие "друзья" не спасут — скорее, наоборот… Спасти от насилия и криминала может только семья, — считает генеральный директор видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) Антон Володькин.

"Согласно исследованиям, родители подростков проводят с ними полноценно, не отвлекаясь, не больше шести минут в день. И в нашем сериале всё так. Все заняты. После каждой серии хочется спросить родителей, знают ли они, где сейчас ребенок, что он делает, что его волнует. Хочется помочь каждому родителю найти в себе силы, ресурсы и инструменты, чтобы быть ближе к ребенку в самый, пожалуй, сложный период его жизни".