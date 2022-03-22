Создатель "Масяни" выпустил новую серию, посвящённую войне в Украине 

Создатель "Масяни" Олег Куваев выпустил новую серию сатирического мультсериала, которая посвящена военному вторжению России на территорию Украины. В ней российский президент Владимир Путин сравнивается с Адольфом Гитлером, а также демонстрируются кадры разрушений после авианалётов и артиллерийских ударов российских войск. Менее чем за сутки серию "Масяни" в ютьюбе посмотрели более полумиллиона человек.

Сам Куваев анонсировал выход нового мультфильма следующим сообщением: "Смутные и мрачные времена настали. Юмор уходит в подполье".

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".

Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но, с высокой долей вероятности, речь идёт о десятках тысяч военных и мирных жителей.