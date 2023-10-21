Создатель "Омбудсмена полиции" освободился из колонии

Создатель паблика "Омбудсмен полиции", бывший полицейский Владимир Воронцов вышел из колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области. Первым об этом сообщил телеграм-канал "Бывший опер". Освобождение Воронцова также подтвердил его адвокат, сообщает "Медиазона".

Воронцов отбывал 5-летний срок лишения свободы и освободился в связи с истечением срока.

Владимир Воронцов был оперативником центра по борьбе с экстремизмом и уволился из полиции в 2017 году вскоре после того, как создал в соцсети ВКонтакте паблик "Омбудсмен полиции", в котором рассказывалось о нарушениях прав полицейских. Впоследствии в нём начали публиковаться также политические материалы оппозиционой направленности.

В мае 2020 года Воронцова арестовали и отправили в СИЗО. По версии следствия, он вымогал 300 тысяч рублей у московского полицейского "за нераспространение его фотографий интимного характер", а также публиковал сообщения, порочащие честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел. В августе 2022 года суд признал его виновным в распространении порнографии, оскорблении представителя власти и вымогательстве и приговорил к пяти годам лишения свободы. По мнению единомышленников, Воронцова преследовали за защиту рядовых полицейских.

В июне 2023 года Воронцова этапировали в колонию, из которой он сейчас освободился. Он вышел на свободу спустя 3,5 года после задержания, поскольку один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии.