Создатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо Путину

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину.

В своём письме Уотерс написал, что если бы Путин захотел увидеть конец войны в Украине и заявил бы, что у России нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска, – "это сделало бы многие вещи проще".

Уотерс отметил, что знает несколько людей, которые думают, что Путин хочет захватить всю Европу. "Если это так, идите на ***", – обратился Уотерс к Путину, добавив, что тогда "мы все могли бы перестать играть в ядерную курицу, в которой так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики".

Ранее он написал два открытых письма Елене Зеленской – жене президента Украины Владимира Зеленского. В одном из них Уотерс заявил, что Украину на "путь этой катастрофической войны" поставили крайние националисты, которые "перешли множество красных линий, очерченных Россией". После писем Уотерса в польском Кракове отменили его концерты, запланированные на апрель 2023 года, а местные депутаты потребовали объявить Уотерса персоной нон-грата.

Зеленская ответила, что это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей, и посоветовала Уотерсу "просить мира у президента другой страны".