Создателю "Дореволюционного советчика" продлили арест до 17 июня

Головинский суд Москвы продлил до 17 июня содержание под стражей создателю и лидеру арт-группы "Дореволюционный советчик" Вячеславу Малахову, известного под творческим псевдонимом Валаар Моргулис. Его обвиняют в повторной дискредитации российской армии.

Как сообщает издание Sota, сторона защиты просила заменить меру пресечения на домашний арест, поскольку Малахов "не был судим, имеет благодарственное письмо от "Красного Креста" за помощь детям, положительную характеристику с прошлого места работы, а также не может скрыться заграницей из-за отсутствия соответствующего паспорта".

Сам Малахов во время судебного заседания рассказал, что в СИЗО у него обострилась бессонница и ухудшилось здоровье, а кроме того, ему тяжело наладить контакт с сокамерниками.