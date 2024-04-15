Создателю "Дореволюционного советчика" продлили арест до 17 июня

Головинский суд Москвы продлил до 17 июня содержание под стражей создателю и лидеру арт-группы "Дореволюционный советчик" Вячеславу Малахову, известного под творческим псевдонимом Валаар Моргулис. Его обвиняют в повторной дискредитации российской армии.
Как сообщает издание Sota, сторона защиты просила заменить меру пресечения на домашний арест, поскольку Малахов "не был судим, имеет благодарственное письмо от "Красного Креста" за помощь детям, положительную характеристику с прошлого места работы, а также не может скрыться заграницей из-за отсутствия соответствующего паспорта".
Сам Малахов во время судебного заседания рассказал, что в СИЗО у него обострилась бессонница и ухудшилось здоровье, а кроме того, ему тяжело наладить контакт с сокамерниками.
- Создателя "Дореволюционного советчика" задержали 31 января в Москве. По месту его проживания прошёл обыск, во время которого были изъяты телефон, ноутбук, роутер и внешний диск. Поводом для возбуждения уголовного дела о повторной дискредитации армии стал антивоенный пост в телеграм-канале Малахова от 8 сентября 2023 года.
- В августе прошлого года Малахова уже штрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии из-за публикаций в социальной сети "ВКонтакте". Тогда же он рассказывал, что его три недели насильно держали в психиатрической больнице, делая ему уколы и заставляя пить неизвестные таблетки.
- В феврале этого года "Мемориал" признал Малахова политзаключённым.
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