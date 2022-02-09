SpaceX предупредила о потере сразу 40 спутников связи Starlink

SpaceX потеряет до 40 из 49 спутников связи интернет-оператора Starlink, выведенных на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 3 февраля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте американской корпорации.
Причиной названа геомагнитная буря, случившаяся на следующий день после запуска. Спутники корпорации размещаются на низких орбитах, атмосфера там становится плотнее во время бури, отмечается в сообщении. Сопротивление атмосферы увеличилось на половину, из-за чего спутники оказались не способны выйти на нужную траекторию.
По расчётам SpaceX до 40 выведенных спутников войдут или уже вошли в земную атмосферу. Предполагается, что они сгорят до столкновения с землёй. В коммюнике корпорации говорится, что спутники не угрожают другим космическим объектам, людям или животным.
- SpaceX планирует вывести на орбиту высотой около 550 километров 42 тысячи микроспутников системы Starlink, чтобы обеспечить доступ к скоростному спутниковому интернет-соединению.
- Сейчас на орбите размещены около полутора тысяч спутников. У корпорации есть разрешение на вывод 4408 спутников.
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