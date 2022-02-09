SpaceX предупредила о потере сразу 40 спутников связи Starlink

SpaceX потеряет до 40 из 49 спутников связи интернет-оператора Starlink, выведенных на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 3 февраля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте американской корпорации.

Причиной названа геомагнитная буря, случившаяся на следующий день после запуска. Спутники корпорации размещаются на низких орбитах, атмосфера там становится плотнее во время бури, отмечается в сообщении. Сопротивление атмосферы увеличилось на половину, из-за чего спутники оказались не способны выйти на нужную траекторию.

По расчётам SpaceX до 40 выведенных спутников войдут или уже вошли в земную атмосферу. Предполагается, что они сгорят до столкновения с землёй. В коммюнике корпорации говорится, что спутники не угрожают другим космическим объектам, людям или животным.