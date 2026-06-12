SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов в ходе крупнейшего IPO

Аэрокосмическая компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска провела первичное размещение акций на сумму 75 миллиардов долларов. В рамках IPO были размещены 555,6 миллиона обыкновенных акций по цене 135 долларов за штуку.

По итогам размещения рыночная стоимость SpaceX была оценена примерно в 1,77 триллиона долларов.

Как отмечает Reuters, IPO SpaceX стало крупнейшим в мировой истории. Предыдущий рекорд принадлежал саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Она вышла на биржу в 2019 году.

Торги акциями SpaceX на бирже Nasdaq должны начаться в пятницу, 12 июня.

В документах к IPO SpaceX представила своё будущее развитие как проект, выходящий за рамки ракетных запусков и спутникового интернета Starlink. Компания указала среди перспективных направлений создание орбитальных дата-центров для систем искусственного интеллекта, развитие промышленной инфраструктуры на Луне, добычу полезных ископаемых на астероидах и даже строительство городов на Марсе.

По оценке инвестиционной платформы Hill.com, IPO SpaceX может сделать миллионерами почти четыре с половиной тысячи нынешних и бывших сотрудников компании, владеющих её акциями.

Как сообщает Bloomberg, спрос на акции SpaceX в ходе размещения более чем в четыре раза превысил объём предложения. Крупные заявки подали суверенные фонды Саудовской Аравии и Кувейта. Значительные инвестиции рассматривает фонд Катара. Все три структуры уже участвовали в предыдущих раундах финансирования компании.

При этом SpaceX пока не сможет войти в индекс S&P 500. Для этого компания должна оставаться прибыльной как в последнем квартале, так и по итогам последних четырёх кварталов в целом. Несмотря на прибыльный 2025 год, в первом квартале 2026 года компания зафиксировала убыток.