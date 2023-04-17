SpaceX отложила первый полёт самой тяжёлой в истории ракеты

Американская корпорация SpaceX отложила как минимум на двое суток первый испытательный полёт самой тяжёлой в истории ракеты "Старшип".

Пуск должен был состояться 17 апреля с нового частного космодрома в Бока-Чика на юге США. Трансляция подготовки к полёту велась в ютьюбе корпорации, её одномоментно смотрели более 500 тысяч человек.

Причиной для отмены запуска стали проблемы в первой ступени. Из ракеты будет откачено сверхохлаждённое топливо общей массой 4600 тонн.

С помощью новой системы основатель SpaceX Илон Маск планирует организовывать экспедиции на Луну, а затем на Марс, её возможность выводить на орбиту высокую полезную нагрузку может помочь в создании новых группировок спутников и космических аппаратов.

Высота ракеты вместе с интегрированным во вторую ступень кораблём — 120 метров, диаметр корпуса — 9 метров, вес — около пяти тысяч тонн. Первая ступень запускается в космос 33 метан-кислородными двигателями общей тягой в 7950 тонн. Это рекордные показатели в космонавтике.

Для сравнения, самая большая в советской истории ракета-носитель "Н-1" имела высоту 105, 3 метра с весом около 2950 тонн и имела 30 двигателей. Ракета американской лунной программы 70-х "Сатурн-5" обладала пятью двигателями и весила 2950 тонн, а её грузоподъёмность была в 1,7 раза меньше, чем у ракеты SpaceX: 140 тонн максимальной нагрузки против 250.

Согласно плану будущего полёта, он должен продлиться около 90 минут. "Старшип" должна совершить около 3/4 витка вокруг Земли и приводниться в районе Гавайев, её первая ступень до этого вернётся в Мексиканский залив неподалёку от места старта.

В будущем обе ступени "Старшипа" смогут быть использованы в многоразовом режиме, однако после первый полёта они будут затоплены.