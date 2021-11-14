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Spamhaus Project: Хакеры разослали десятки тысяч писем с адресов ФБР

Эмблема ФБР

Международная организация Spamhaus Project, в субботу сообщила, что десятки тысяч поддельных электронных писем с предупреждениями о возможной кибератаке, были разосланы с адресов Федерального бюро расследований США.

Об этом заявили специалисты по компьютерной безопасности и представители ФБР. Взломанная система не была секретной.

Международная организация Spamhaus Project специализируется на анализе угроз, связанных со спамом и фишингом. Об инциденте с рассылкой из ФБР сообщило в субботу агентство "Блумберг".

По данным Spamhaus Project, хакеры получили доступ к системе электронной почты ФБР и разослали спам с адреса ФБР по меньшей мере на 100 тысяч аккаунтов. Рассылка началась в ночь на субботу в Нью-Йорке.

Организация The Spamhaus Project, основана в 1998 году и базируется в Андорре и Женеве.

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