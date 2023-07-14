Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов заявил, что его отстранили от должности за критику российского военного руководства и положения дел в армии. Обращение Попова опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Андрей Гурулев

Позывной Командарма СПАРТАК. Соответственно и обращение к подчинённым ГЛАДИАТОРЫ.

Олег Кашин

То есть рабы-смертники

"Я во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами. Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны – это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовая гибель и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один световой день состряпали приказ министра обороны, вывели меня из расположения и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент", – говорит Попов.

Это обращение заставило многих комментаторов сравнить Попова с Пригожиным и предположить, что назревает новый бунт, причем на этот раз его зачинщиками станут уже кадровые военные.

Наталья Геворкян

Еще один российский генерал выступил с критикой начальства и был отстранен. Интересно, что об украинцах он говорит уважительно, называет их военнослужащими Вооруженных сил Украины. Без всяких уничижительных кличек.

Юрий Маловерьян

Спартак плохо кончил, генерал. Вы не читали?

Себя генерал Попов называет "Спартак" (пишут, это у него позывной такой), а подчинённых – гладиаторами.

Спартак плохо кончил, генерал. Вы не читали?

Прим.: 58-я армия воюет в Запорожской области

Ещё прим.: только накануне ракетным ударом по командному пункту этой 58-й армии был убит замкомокруга генерал Цоков. И, надо думать, ещё много кто. Возможно, генерал Попов был несколько взволнован этим инцидентом. Возможно, именно он, этот досадный случай, заставил его по-новому взглянуть на вопрос массовости гибели "братьев".

Аббас Галлямов

Помните, буквально сразу вслед за пригожинским мятежом я сказал, что скорее всего у повара найдутся последователи? Слишком уж соблазнительный вариант выхода из тупика он предложил замершим в ожидании украинского контрнаступления армейцам.

Ну вот, пожалуйста.

Валентин Богданов

Генерал Попов- это уже не про музыкантов. Это уже про консерваторию.

Сталингулаг

Демарш ЧВК Вагнер, оставшийся безнаказанным, показал, что может быть по-другому

Голосовое обращение генерала Попова – это прямое следствие мятежа Пригожина. Во-первых, новый стиль общения посредством голосовух, которые перестали быть уделом маргинальных народных масс, став нормой . Во-вторых, попытка армии подняться на новый уровень. Ведь и для советского бюрократического аппарата, и для современного российского, армия всегда находилась на низшей из иерархических ступеней. Какой-нибудь сержант милиции всегда обладал большей властью в подковерных играх, чем более высокий армейский чин. Никогда раньше армия не выступала самостоятельной структурой, а напротив была выстроена таким образом, чтобы уничтожить любую личность, чтобы все только мимикрировали под что-то, между сапогом и дулом от танка, своего рода завод по производству однотипных людей. А демарш ЧВК Вагнер, оставшийся безнаказанным, показал, что может быть по-другому. И сейчас это самое «по-другому» каждый прощупывает для себя

Владимир Пастухов

В обращении генерала Попова к солдатам меня больше всего поразило то, что он обращается к “своим” солдатам. Не к солдатам Вооруженных Сил России, не к солдатам Родины, на худой конец, а к своей “команде”, своим “гладиаторам”, не как генерал и командарм, а как их “Спартак”. То есть Попов уже генерал отнюдь не частной армии, а проблемы все те же. Болезнь “Вагнера”, похоже, не просто заразна, а распространяется со скоростью коронавируса.



Но и это не все. Еще больше меня поразила мотивация к смерти, к которой прибегает командарм. Здесь нет никакой глобальной политической или исторической цели. Умереть необходимо не за любовь к Родине, как предлагает официальная пропаганда, не из ненависти к чужой Родине, как предлагает Стрелков (Гиркин), не просто “За Путина”, как предлагал Пригожин, а за память о тех боевых товарищах, кто уже погиб.

Мы движемся к превращению всей регулярной армии в частную

Это полный и окончательный кризис философии войны, у которой нет в реальности никакой оправдывающей ее в глазах солдат-гладиаторов цели, кроме мести за убитых товарищей. Это смерть ради смерти, смерть вследствие смерти, смерть как круговая порука. Такая война без цели разлагает армию. Это, а вовсе не интриги или заговоры генералов, приведет армию к краху.



Мы движемся от частной армии Пригожина к превращению всей регулярной армии в частную. Прежде всего, по своему духу. Заполнение армии бывшими “вагнеровцами” только ускорит этот процесс.

Илья Вайцман

Не так интересно, что взбрыкнул очередной отставленный генерал, как то что его взбрык форсит думской ястреб Гурулев. Из этого можно сделать несколько разнонаправленных выводов. Например, что среди военно-политической элиты зреют подобные пригожинским настроения. Или – что это запрос на прекращение уже очевидно проваленной войны.

Майкл Наки

Аудиосообщение, критика Герасимова, рассказ о том, что нет боеприпасов и снаряжения. Подумали, что речь о Пригожине? А вот и нет. Генерал-майор Иван Попов, который был отстранен несколько дней назад от командования 58ой армией, обратился к своим солдатам, а депутат Гурулев сделал это обращение доступным широкой общественности.

Те же слова, что в прошлый раз привели к мятежу, произносит кадровый офицер в высоком звании

Те же слова, что в прошлый раз привели к мятежу, звучат уже не из уст какого-то странного автономного уголовника, распоряжающегося частной армией, живущей на госсредства. Их произносит кадровый офицер в высоком звании, который последние полтора месяца командовал обороной на том самом Запорожском направлении, где проходит украинское наступление.

Многие Z-комментаторы с тревогой следят за развитием событий, так как ситуация с разладом в российской армии становится всё хуже. А количество проблем нарастает каждый день.

Критических постов в "Z-каналах" по поводу отставки Попова предостаточно.

Алексей Живов

К сожалению, информация о снятии командующего 58 армией подтвердилась. Причина: командующий потребовал ротировать ребят, которые отразили крупнейшую атаку 21 века. Отразили под его командованием и заслуживают отдыха. Что самое важное, у Генштаба есть резервы для этой ротации. Но вместо этого убирают одного из самых эффективных генералов.

Роман Сапоньков

Отстранение Попова это чудовищный теракт против морали в армии.

Марш "Вагнеров" был против НГШ Герасимова и против Шойгу. Лично против них. И это объединило огромную часть армии. Целые подразделения отказались стрелять или применять силу.

Но тогда армию перевешивало мнение, что "Вагнера" это частная армия, наёмники и армия не должна идти на поводу у частников.

После провала "Вагнеров" начались чистки на кураже.

Люди с безликими рыбьими глазами снимают боевого генерала

И тут люди с безликими рыбьими глазами снимают боевого генерала, требовавшего ротации для бойцов, нормальной контрбатарейки, обеспечения. Генерала, который не публичил эти проблемы, а доложил начальству на закрытом совещании.

Это просто диверсия.

Звучат предположения, что последствия этого выступления для Попова не ограничатся отставкой.

Максим Шевченко

Генерал Попов тоже в Белоруссию поедет?

Это было бы правильным и органичным решением!

Теперь мем «уехать к батьке» будет означать публичное обличение российскими военнослужащими разного ранга и звания министра обороны и начальника Генштаба РФ.

Как высказался военнослужащий в том духе, что высшее военное руководство некомпетентно, так, считай, «уехал к батьке».

Этак скоро у Лукашенко будет армия превосходящая по численности (по крайней мере бойцов спецподразделений и старших и высших офицеров) армию РФ.

Ядерное оружие есть, армия спецназа ГУ ГШ РФ есть, экс-командующий самой лучшей в составе ВС РФ 58-й армией органично дополнил бы ряды «самай лепшай арміі-спадчынніцы беларускіх партызан».

Можно решать большие задачи!

Ну, или Путин снимет Шойгу и Герасимова)))).

P.S: Суровикин в Беларуси еще не объявлялся?

Алексей Нарышкин

Куда дальше – в Лефортово или в Кремль?

Лихо генерал Попов выступил про свое отстранение и косяки в армии. Полтора миллиона просмотров, вернее прослушиваний. Куда дальше – Лефортово или в Кремль, чтобы рассказал первому лицу то, что не захотели слушать старшие?

Глава партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что обращение Попова было "непубличным" и предназначалось для закрытых чатов 58-й армии. "То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести", – заявил он.

Александр Кынев

Похоже, даже внутри партии власти некоторые "ястребы" стали всех утомлять

Дмитрий Колезев

Выгонят ли генерала Гурулева из партии за сеяние смуты?

Выгонят ли генерала Гурулева из партии за сеяние смуты? Что скажет сам генерал Попов? Вообще, когда ты записываешь аудисообщение, чтобы его услышала целая армия, такое сложно назвать непубличным.

P.S. Отдельно интересно, что Турчак назвал Гурулева "депутатом" в кавычках. А что, какие-то сомнения в его легитимности? Он ненастоящий депутат? Неужто его избрали каким-то нечестным путем? А прочих как избирали?

Дмитрий Гудков

Похоже, систему начинает штормить после путча Пригожина. Турчак атакует депутата Гурулева, который опубликовал заявление генерал-майора Попова, назвавшего поведение начальника Генштаба Герасимова «предательским и подлым обезглавливанием армии».

Думаю, это все начало раскола наверху – так что это всячески нужно поддерживать. Все эти никому не известные отцы-командиры – цоковы-чпоковы, поповы-гурулевы пусть и дальше дерутся. Пусть жалуются. Пусть смотрят друг на друга с подозрением, плетут заговоры, ходят на Москву и обратно. Чем скорее в стране передерутся жабы с гадюками – тем лучше будет России.

Поприветствуем грызню генералов бурными аплодисментами

Так что – поприветствуем грызню генералов бурными продолжительными аплодисментами.

В провластных каналах высказывание Турчака запустило волну постов, авторы которых выступают в защиту генерала Попова, призывая не считать его "Пригожиным 2.0", и критикуют неких неназванных заговорщиков, которые "втягивают в политику" армейских офицеров.

Сергей Марков

Выступление генерала Попова поддержал секретарь генерального совета Единой России Андрей Турчак. Он отметил, что обращение генерала не нарушало дисциплину, потому что было в закрытом чате бойцов 58 армии. А ответственность за публичность обращения возложил на опубликовавшего его генерала депутата Гурулева. Тоже кстати бывшего командующего 58 армии.

Таким образом можно сказать, что формируется поддержка критики генерала Попова в адрес руководства армии.

Такими командирами Россия может гордиться, заявил Турчак.

Павел Данилин

Армия вне политики. Это правило неуклонно соблюдалось с 1994 года. Особенно – во время внутреннего конфликта – чеченской войны. Нарушителей этого правила давили. Втягивание в политику армейцев пресекалось. В отставке – пожалуйста, делай что хочешь, но в действующую армию не лезь.

Не дело генерала рассказывать солдатам и офицерам об ударах в спину от руководства страны

В нашем случае мы наблюдаем рецидив пригожинства. Да, речь не идет о мятеже. Пока. Но речь напрямую идет о втягивании армии в политику. Грязное белье может быть вывешено, обсуждаться, педалироваться. Никто не мешал тому же Гурулеву каждое свое выступление заканчивать словами "цетерум цензо, ротация в ВС РФ необходима, а также необходима новая тактика контрбатарейной борьбы". Но господин Гурулев этого не делал почему-то.

Что до господина Попова, то его речь как под копирку напоминает слова приснопамятного Евгения Пригожина. И можно было бы тут сказать "так, может, он прав"? Но суть в том, что в речи генерала сугубо военные вопросы где то там, в тылу. А вот политические – впереди.

Не дело генерала рассказывать солдатам и офицерам об ударах в спину от руководства страны. Совсем не дело. Не дело лезть в политику, будучи еще в погонах в действующих войсках. Совсем не дело.

Но другие "патриоты" не уверены, что кризис в армии удастся так просто замять.

Егор Холмогоров

Разрешение ситуации пошло по линии: генерал Попов хороший, но он высказывался не публично, а кто опубличил – нехорошие люди.

Тактика красивая, но системной проблемы доверия она, увы, не решит. Скорее она подтверждает ее наличие.

Игорь Стрелков

Обращение отставленного командарма к общественности – это (в регулярной армии) – нонсенс, скандал, опаснейший прецедент. Почти мятеж. Тем более, что на этот раз его создал не какой-то уголовник, волею фортуны пробившийся «из грязи в князи», а натуральный кадровый генерал. (И «не из худших»). Дальше, как справедливо отмечают многие комментаторы – только мятежи и неконтролируемый распад армии. А до этого- на самом-то деле – «рукой подать». От нового «похода на Москву» в исполнении регулярной армии нас отделяет только новое крупное военное поражение. Которого очень хотелось-бы избежать, но Фанерный и Му-Му – они необучаемы… Они провоцируют…

Анатолий Несмиян

Уже трещит и кадровая армия. Это еще не бунт вроде мятежа Пригожина, но звонки, которые показывают, что предел уже недалек. Когда он наступит, неизбежны бунты – вначале стихийные, которые будут давить со всей возможной жестокостью.

Однако причины всё равно этим не уберешь, поэтому разложение армии в подобных условиях – это вопрос времени.

Украинские комментаторы и некоторые российские оппозиционные публицисты тоже уверены, что российская армия разлагается у всех на глазах.

Борислав Береза

Отставка Попова демонстрирует реальный раскол в военном командовании РФ

Отставка Попова демонстрирует реальный раскол в военном командовании РФ.

Объясняя свою отставку, генерал назвал отсутствие контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки и как следствие гибели российских солдат в связи с этим. И это правда. Арту наши колошматят по полной и потери у россиян намного больше чем у нас. Но пока об этом честно сказал лишь Попов. И поплатился

Александр Коваленко

Это раскол в мо рф. Тот самый раскол, который до марша пригожина прибывал в скрытом формате, проявлялся в латентном противостоянии групп влияния в министерстве, без выноса самим же генералитетом мусора из избы. Но "марш" катализировал процессы.

В мо рф имеются разные группы влияния. Одна из групп находится под покровительством фсб, карманные генералы Лубянки. Другая – породистые офицеры с родословной в несколько поколений. Третья – окружение собравшееся и сплотившееся вокруг шойгу. И между ними всегда была конкуренция и конфликты. Но...

Но ранее они были в латентной форме, кулуарной, а теперь начат процесс публичной конфронтации. В рамках этой конфронтации будут появляться "генералы правдорубы", которые будут отстаивать "правду", но которых будут подавлять руководящие бездарности. И всё это через говорящих голов, будет выводиться в публичную плоскость.

Конечно, сразу, вот буквально завтра, эти деструктивные процессы не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий, но поступательно нарастающий процесс конфронтации, так или иначе, но начнёт подрывыать эффективность группы войск рф в Украине. То есть...

Далі буде!

Андрей Волна

Хорошими такие новости станут тогда, когда генералы начнут разворачивать свои войска на Москву

В нормальной армии нормальной, не фашистской страны этот генерал слыл бы хорошим профессионалом и даже «отцом солдатам».

Сейчас же он запятнал, изгадил своё имя в этой кровавой войне.

Но как профессионал, он постарался быть честен. И доложил командованию о реальных проблемах на Запорожском направлении фронта.

И в течение ОДНОГО дня Шойгу уволил его. И это отлично!

Всё, что идёт на пользу Украине, – это отлично!

Но почему же я назвал это «неплохой» новостью? А не «хорошей»?

Хорошими такие новости станут тогда, когда генералы начнут разворачивать свои войска на Москву. Жулик и бандит Пригожин показал дорогу.

Думаю, что произойдет это достаточно скоро. Хочется надеяться во всяком случае.

Но есть и пессимисты.

Кирилл Шулика

История вокруг генерала Попова, конечно, не бунт никакой, даже не бунтик, а, скажем так, следствие конфликта в военных элитах. Когда столкнулись командующий 58-й армией нынешний и бывший, то есть Попов и начальник Генштаба Герасимов. Для того, чтобы понять, что такое 58-я армия, надо вспомнить, что в разные годы ей помимо Герасимова командовали Шаманов, нынешние депутаты Картаполов, Соболев, Гурулев, а еще раньше генерал Геннадий Трошев. То есть подразделение на особом счету. И Иван Попов, таким образом, это прекрасно понимает, как и Валерий Герасимов.

Все решается глубоко под ковром и одним человеком

Но если бы даже год назад это стало бы событием, которое обсуждали бы пару недель, теперь это просто эпизод среди похожих. Завтра уже будет забыто. Таковы законы распространения новостей и информации. Как вот с генералом Суровикиным? Где он отдыхает, так сказать? Уже и забыто в целом везде, кроме профильных телеграм-каналов. А уж о том, где был Делимханов, никто и вовсе даже в профильных телеграм-каналах не спрашивает. Значит, все решается глубоко под ковром и одним человеком. Как решит, так и будет. Все участники конфликта в военных элитах это понимают. Но это довольно шаткая управленческая конструкция, хотя на коротком отрезке и надежная, как показали события после 24 июня.