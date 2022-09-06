Спасали или убивали? Дело калининградских врачей

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Московский областной суд приговорил врачей из Калининграда Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 годам заключения по делу о смерти младенца в роддоме. Решение об их виновности в убийстве новорождённого приняли присяжные. Первая коллегия в Калининграде оправдала врачей, но дело и отправили на пересмотр в Подмосковье. Что произошло в калининградском родильном доме. Как появилась версия об умышленном убийстве младенца и почему медицинское сообщество критикует приговор.

В подкасте участвуют:

Лариса Гусева, адвокат потерпевшей Замирахон Ахмедовой

Виктор Бородин, адвокат Елены Белой

Камиль Бабасов, адвокат Элины Сушкевич

Андрей Золотухин, адвокат Элины Сушкевич