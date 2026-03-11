Спасет ли "голубой щит"? Как в Иране защищают памятники от бомбежек

В Иране на памятниках архитектуры и уникальных объектах исторического наследия появляются сине-белые знаки, которые должны являться предупреждением для американских и израильских военных при определении целей для ударов. Этот символ, получивший название "Голубой щит", был создан в рамках Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Фотографии этого символа, размещённого на крышах зданий и рядом с объектами культурного наследия, были опубликованы иранскими государственными СМИ 10 марта. Вместе с этим сообщалось, что "более 120 музеев и несколько исторических зданий" по всему Ирану были отмечены этим знаком. Официально известный как "Голубой щит", этот символ, по словам главы иранского ведомства по охране культурного наследия Мохсена Туси, был размещён "для защиты ценных культурных и исторических объектов".

Эмблема "Голубого щита" была создана в рамках Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооружённых конфликтов. Этот знак предназначен для обозначения объектов культурного наследия – так же, как символ Красного Креста обозначает гуманитарные и медицинские учреждения. Хотя "Голубой щит" не получил такого широкого распространения, как Красный Крест, в 1996 году была создана организация с таким же названием, призванная продвигать идею защиты культурного наследия во время войн.

Питер Стоун, президент организации "Голубой щит", говорит в интервью Радио Свобода, что использование этого символа в Иране – "очень позитивный" шаг, но его организация не контролирует применение эмблемы. Кроме того, не существует механизма, позволяющего проверить, не маркируются ли этим знаком легитимные с точки зрения международных конвенций военные цели на территории Ирана. "В условиях современной войны размещать крупную эмблему на крыше музея – довольно бессмысленное занятие", – говорит Стоун, добавляя, что у многих современных армий есть собственные секретные списки объектов, по которым запрещено наносить удары. Тем не менее, по его словам, явная маркировка объектов культурного наследия "добавляет дополнительный уровень ответственности" для любой стороны, наносящей удар и "вынуждает воспринимать эту эмблему и связанную с ней защиту всерьез". Если знак действительно размещён на культурном объекте, не используемом в военных целях, то, по словам Стоуна, британского эксперта по культурному наследию, он потенциально имеет определённый юридический вес, поскольку его защита основана на положениях Гаагской конвенции 1954 года, которую ратифицировали как Израиль, так и США.

В предыдущих конфликтах, в том числе во время вторжения США в Ирак в 2003 году, эмблема "Голубого щита" тоже использовалась – её часто рисовали на крышах зданий настолько крупной, чтобы знак могли видеть с воздуха пилоты самолетов и беспилотников. Тем не менее, некоторые здания с этой эмблемой были повреждены в ходе конфликта, хотя другие остались невредимыми. Питер Стоун отмечает, что невозможно установить реальное влияние эмблемы, поскольку решения о выборе целей принимаются за стеной военной секретности. "Голубой щит" используется и в Украине, которая уже больше 4 лет отражает полномасштабное российское вторжение. В декабре 2025 года сообщалось, что ВСУ применяют эти защитные знаки в том числе для зданий государственных архивов Украины, сохраняющих культурные ценности.