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Грани времени

Спасет ли Путина всеобщая "могилизация"? | Грани времени с Мумином Шакировым

Спасет ли Путина всеобщая "могилизация"? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Спасет ли Путина всеобщая "могилизация"? | Грани времени с Мумином Шакировым

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Специальная программа «Грани времени с Мумином Шакировым» из Берлина.

• Контрнаступление ВСУ на фоне снарядного голода и затягивающейся помощи от стран запада. Что происходит на «восточном фронте»: без перемен или новая надежда? Германия – союзник Украины. Хватит ли политической воли у Берлина продолжать поддержку Киев?

• Новые штрафы для уклонистов, увеличение призывного возраста, танки для Росгвардии и губернаторские военные компании. Когда Путин объявит полную мобилизацию?

• Новые дискриминационные законы Кремля в отношении трансгендеров. Будут ли власти ограничивать продажи препаратов для искусственного прерывания беременности? Зачем Путин всё активнее залезает в постель к собственным гражданам?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Екатериной Шульман, депутатом Европарламента от партии Зеленых Сергеем Лагодинским и юристом Константином Бойковым.

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