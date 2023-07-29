Спасет ли Путина всеобщая "могилизация"? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Контрнаступление ВСУ на фоне снарядного голода и затягивающейся помощи от стран запада. Что происходит на «восточном фронте»: без перемен или новая надежда? Германия – союзник Украины. Хватит ли политической воли у Берлина продолжать поддержку Киев?

• Новые штрафы для уклонистов, увеличение призывного возраста, танки для Росгвардии и губернаторские военные компании. Когда Путин объявит полную мобилизацию?

• Новые дискриминационные законы Кремля в отношении трансгендеров. Будут ли власти ограничивать продажи препаратов для искусственного прерывания беременности? Зачем Путин всё активнее залезает в постель к собственным гражданам?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Екатериной Шульман, депутатом Европарламента от партии Зеленых Сергеем Лагодинским и юристом Константином Бойковым.