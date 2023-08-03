"Спасибо, вырвало". Соцсети об интервью Собчак с Паниным

Ксении Собчак и раньше доводилось записывать, мягко скажем, спорные интервью. Но интервью с актёром Алексеем Паниным выделилось даже на этом фоне.

Многих зрителей ещё до просмотра смущало то, что у Алексея были серьёзные проблемы с алкоголем и он нередко отличался странным поведением. Но главная тема после просмотра - копание собеседников в тайной сексуальной жизни российских звёзд и фактический аутинг некоторых из них. Хотя Собчак сделала заголовком беседы "разговор с тем, кто не поддерживает армию России", она не понравилась аудитории практически независимо от отношения зрителей к войне и Путину.

Оскар Кучера:

Во-первых:

Ксюша, нахрена???

Во-вторых:

Ксюша, респект, что выдержала этот треш....

Обсуждать тут, естественно, нечего. Больных не обсуждают. А это существо больно.

Караульный Z:

Игра, безусловно, была равна.

А режиссеру следовало бы жену протереть антисептиком, после такого интервью.

Захар Прилепин:

Случилось страшное.

Алексей Панин пришел к Собчак.

Точнее, Собчак прилетела к нему в Испанию и взяла у актера интервью.

Начали с испанской деревушки Аликанте.

Продолжили фразой: «Человек, который снимает трусы, становится свободным».

Затронули золотой дождь, фистинг, Бунюэля.

Не забыли политику:

«Я искренне радуюсь не взрывам [речь о Крымском мосте], я искренне радуюсь тому, что Путину прилетело обратно. Наконец-то. Почему-то он считает, что украинцев можно, а нас – нельзя. Я каждый день радуюсь, когда в гроб российскому государству вбивают последний гвоздь.

Мне кажется, что чем быстрее Россию расх***ят Франция, Италия… Вот давайте ее поделим, и в каждой этой области люди будут жить счастливо. Россия всю жизнь – страна зла.

Я очень хочу, чтобы русский народ был счастлив. Но единственное спасение русского народа – освободить его от русских царей».

Мде. Даже Собчак опешила. А ведь когда-то этот человек говорил, что российские границы нужно расширить до Одессы…

Сталина Гуревич:

Лига безопасного интернета самоотверженно защищает общественную нравственность. На этот раз они с тайным наслаждением пристально изучили видео с порнхаба Паниным и решили, что его, вместе с Ксенией Анатольевной, необходимо привлечь к уголовной ответственности за оправдание терроризма. О чем конечно поспешили сообщить народу, чтобы тот не забывал, кто лучше всех охраняет скрепы.

Ну, что могу сказать членам Лиги. Вы все - молодцы.

Теперь даже те, кто не собирался смотреть пьяные откровения бывшего актера бывшему кандидату в президенты, обязательно приобщится к сокровенному.

Кремлёвский безбашенник:

Выбрать себе в качестве объекта интервью Панина, у которого изначально на лице давно была написана природная тяга к алкоголизму, а его бытовые поступки на этой почве, еще до "предательства" Родины, свидетельствовали о неадекватности данного персонажа из актерской среды - зачем его выбрала Собчак? Для хайпа на ненависти уехавших публичных личностей? Или - для откровенной дискредитации таковых, для чего лучше, чем хронический алкоголик Панин, примера не подберешь?

Наташа Киселёва:

Рубрика «Спасибо, вырвало». Подрубрика «Миллиард тенге, кто сможет досмотреть это интервью до конца».

КС так коряво притворяется антивоенным либералом, что из всех антивоенных артистов выбрала спившегося Панина, который половину интервью рассказывает про ногу в заднице, а вторую [не ногу, а половину интервью] устраивает аутинг коллегам. Ну, чтобы показать человека против войны, вот он такой, товарищ майор и товарищ крестный.

Ксения, может, сразу писать колонки для РИА о том, что иммиграция это смерть? Так честнее и не надо мучать съемочную группу.

real cultras Z:

Вообще перед интервью с Паниным Собчак могла бы узнать у своих юных редакторов слово «аутинг».

И не громоздить бумерских конструкций типа «принудительный каминг аут».

Это минус тысяча ей в карму «продвинутой бабы» от зумеров.

Игорь Мягков:

После интервью Собчак с Паниным Кучера вам покажется Спинозой.

Николай Травкин:

Наконец то Ксения Анатольевна в качестве интервьюера вышла на серьёзный политический уровень и начала раскрывать темы, которых даже Дудь с Познером касаться не решались.

Дверь на серьёзный политический уровень Ксения распахнула, как всегда, с шумом и скандалом. Шум и скандал гарантировал герой интервью — лауреат госпремии РФ, актёр театра и кино Алексей Панин.

Уже по первой части двухчасового интервью стало ясно, что огромный зрительский интерес материалу обеспечен. «Любимый актёр Путина» маслянистым взглядом окинул собеседницу, перешёл на "ты", назвал её Ксюшей и ненавязчиво предложил сделать ей «золотой дождь». Ксения Анатольевна всем своим видом показала, что она не из тех, кого можно смутить подобным предложением, но видимо решила, что позволить Панину ссать на грудь и в глаза экс-кандидату в президенты России — это уж слишком. И отказалась…

Андрей Янпольский:

🍆18+ Судя по моей френд ленте все пропустили важнейшее событие в культурной жизни России и не знают о Загадке Панина. Дело в том, что Ксения Собчак взяла интервью у артиста Алексея Панина, который в юности прославился тем, что сперва получил государственную премию за исполнение ролей в каком-то "говне о войне", снялся в "Жмурках" и еще где-то - играл сексуальных солдатиков и бандитов. Потом в жизни артиста наступила Черная Полоса, которая помогла ему спасти свою душу и сохранить человеческий облик на фоне близкого к поголовному оZкотинивания коллег по цеху. Кажется, что именно среди актеров в рашке наивысший процент ополоумевших Z-мразей. Что поделать - народ они обыкновенно глупый, впечатлительный, слезливый и подлый - если мне не верите - об этом неоднократно писали классики.

🍆Итак, однажды видео с нетрадиционными сексуальными утехами Панина утекло в сеть. Точнее, кажется, два видео - настоящее и поддельное - на настоящем артисту в жопу сладострастно кто-то засовывал ногу - правда засовывал, а на поддельном лауреат Государственной Премии совокуплялся с собакой - врут не совокуплялся - он хороший человек, в отличие от артиста Машкова, который, как всем театралам известно, сожительствует со свиньей. Потом было еще много скандалов - Панин бегал по улицам в женском белье - или наоборот сперва бегал, а потом видео ... Одним словом у артиста Панина была бурная молодость, которая еще даже не кончилась. Карьера после утечки приостановилась, и Панин, испытав катарсис прозрел, истово возненавидев Рашку-Говняшку - так мы, русофобы, называем "россию" - и уехал на Запад.

🍆Теперь он живет в Испании, куда в погоне за жареной клубничкой и приехала брать у него интервью о жизни в искусстве Ксения Собчак - облезлая светская львица, жена холуйствующего бездарного мерзавца Богомолова и крестница Кремлевского Вурдалака Путина.

Беседа ожидаемо утомительная и бессодержательная все же достигла к концу высочайшей ноты. В заключительной части программы Панин рассказывает о том, кто из российских артистов и режиссеров сосет член.[...]

🍑Из эфира ясно, что есть в рашке еще какой-то работник творческого цеха, у которого "маленький член", и его "страпонят бабы", а еще он "сосет х-и", но кто именно имеется в виду мы не знаем - все, похожее на имена и фамилии в этих фрагментах запикано! Сергей Безруков? Хабенский? Миронов? Калягин? Гергиев? Розенбаум? Кто? Это на сегодня по-моему главная загадка России и ее Культуры. Все остальное с ней нам уже давно ясно

Ксения Собчак:

Перед публикацией выпуска с Паниным мы долго совещались, оставлять ли фамилии людей, которым Панин сделал аутинг со всеми удивительными и невероятными подробностями.

Мнения редакции разделились. Я и еще несколько человек считали, что нельзя насильственно лишать людей права на сексуальную приватность и подвергать риску в гомофобной стране. Однако были и те, кто соглашался с логикой героя : “слушайте, ну эти люди поддерживают гомофобные законы в России, поддерживают войну с ее лейтмотивом “борьбы против [геев]”. То есть они находятся в привилегированном положении, их никто не трогает, но при этом обычные ЛГБТ+ ребята не могут чувствовать себя свободно. Почему бы тогда не рассказать об их лицемерии?”

Вопрос был непростой, но в итоге большинством голосов мы приняли решение закрыть все имена, и если Алексей Панин захочет аутить людей, то пусть делает не на нашем канале.

Люба Воропаева:

С Ксенией всё ясно. Она работает на просмотры своего канала. Работает, надо отметить, весьма профессионально. Осуждать её за выбранное ей ремесло не вижу смысла. Единственное, что было лично мне не по нраву, это то, что она угостила Лёшу шампанским ДО окончания интервью. Да, ей нужно было, чтобы он озвучил абсолютный трешак, дал, так сказать, пощёчину "обществу", но ведь она и так мастерски умеет вытаскивать нутро человека наружу, без спиртного!

Впрочем, это было личное дело Лёши - пить или не пить. Как и всё остальное, что он делал в этой жизни и делает.

Артист он талантливейший, человек он очень искренний, и хорошо зная эту среду, лично я ничему им озвученному не удивилась. Сексуальная раскованность присуща большинству людей творческих, да и вы тоже это прекрасно знаете. Так что, не циклитесь на этом, примите это как факт, не создавайте себе кумиров и... не завидуйте!)))))

Что касается Лёшиных высказываний на тему политики, так и без них всё было понятно, когда он покинул страну. Теперь уже, говорят, на него заводят очередное уголовное дело, да и на Ксению тоже, вроде, заодно. Ну, и этим теперь никого не увидишь.

Лили Поленов:

Я никогда не смотрю интервью Собчак. Никакие. Меня от нее тошнит.

Но интервью с Паниным я посмотрела. Он смешно над ней издевается. Но одна там фраза просто гениальна. Собчак спрашивает:

- Что спасет Россию?

- Снайпер, - лаконично ответил Панин.