Спасти память от ракет. Оцифровка украинских фотоархивов

В утро, когда у автора этих строк было назначено интервью с архивисткой Александрой Бузько, по ее номеру раздаются гудки, но ответа нет. Позже в тот же день, когда нам всё же удаётся связаться, Бузько объясняет, что проспала будильник после ночной работы. "Моё тело больше меня не слушается, – говорит она. – Я измучена".

Бузько возглавляет команду из трёх женщин в архиве Института археологии Национальной академии наук Украины в Киеве, которые спешат оцифровать наследие института, старые фотоснимки, на случай, eсли из-за войны с ними случится непоправимое. "Нам нужно сканировать, сканировать и ещё раз сканировать, чтобы спасти эти материалы, потому что никто не знает, не уничтожит ли завтра ракета архив и всё, что в нём находится", – говорит она.

Проект, над которым работают эти женщины, называется "Цифровое хранилище памяти" – он основан на физических материалах из архивов, включая тысячи фотографий из личных коллекций украинских археологов, которые никогда ранее не оцифровывались. Многие из этих снимков запечатлели малоизвестные детали археологических раскопок, но есть и поразительные портреты украинских сельских жителей и уличной жизни, сделанные во время экспедиций XIX – начала XX века.

"Когда я смотрю на эти изображения людей, это вызывает очень сильные чувства", – говорит Бузько о своей работе с отпечатками и негативами давно ушедших соотечественников. – "Мне 39, и моё поколение на самом деле не особо увлекалось [традиционной украинской культурой]. Для нас это казалось чем-то деревенским, немодным".

Старые фотографии украинцев, живших во времена царской России, сегодня приобретают особую силу на фоне продолжающегося полномасштабного российского вторжения. Бузько говорит, что её часто переполняет тёплая привязанность к предкам, запечатлённым на снимках, которые через труд и традиции заложили основы современной Украины. "Я их очень люблю", – говорит Бузько.

Проект "Цифровой архив памяти" начался во время пандемии, когда Бузько и её коллега Владимир Мысяк придумали идею сделать ценные коллекции института доступными онлайн, а не оставлять их пылиться в закрытом хранилище, доступном лишь немногим учёным с пропусками в киевский архив.

Бузько получила сканеры и небольшой бюджет от спонсоров, включая австрийский банк, в то время как Мысяк занимался созданием сайта. В 2023 году Мысяка призвали в армию, но он по-прежнему регулярно связывается с коллегами в институте, чтобы давать советы и следить за ходом работы.

У Бузько и её команды есть генератор, который поддерживает работу сканеров во время отключений электроэнергии. Все члены команды работают несмотря на воздушные тревоги, которые часто прерывают жизнь в Киеве. "Когда в архиве есть студенты, – конечно, я веду их в бомбоубежище, потому что я за них отвечаю, – говорит архивистка. – Но для моих коллег это каждый раз – их личное решение".

Бузько говорит, что наука в Украине сейчас "голодает" из-за того, что львиная доля государственных средств идёт на военные нужды. Её команда, рассказывает женщина, "работает практически на добровольных началах".