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Спасут ли Путина азиатские лидеры от западных санкций? | Грани времени с Мумином Шакировым

Спасут ли Путина азиатские лидеры от западных санкций? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Спасут ли Путина азиатские лидеры от западных санкций? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Москва сделала ставку на террористический метод введения «спецоперации» • Саммит НАТО - начало новой эры противостояния с Россией • Кремль и мэрия Москвы готовятся к сентябрьским выборам • Латышский актер Иварс Калныньш закрыл для себя Россию и осудил коллег, поддержавших войну против Украины

• Новый формат войны или повторение пройденного: обстрел ракетами гражданских объектов в Киеве, Харькове, Кременчуге, Одессе и Николаеве. Почему Москва сделала ставку на террористический метод введения «спецоперации»?

• Саммит НАТО - начало новой эры противостояния с Россией. Оружия будет много: столько сколько необходимо Украине. Вето Турции преодолено, Финляндия и Швеция присоединяются к северо-атлантическому альянсу

• Кремль и мэрия Москвы готовятся к сентябрьским выборам. Процесс пошел. Оппозиционеры и активисты попадают за решетку по уголовным и административным статьям. Чего боятся действующие власти в Москве и других регионах России?

• Латышский актер Иварс Калныньш закрыл для себя Россию и осудил коллег по цеху, поддержавших войну против Украины

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом Сергеем Грабским, со священником Григорием Михновым-Вайтенко, с депутатом Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области Ниной Беляевой и латышским актером Иваром Калныньшем.

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