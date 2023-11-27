"СПБ Биржа" заявляет, что не подавала заявление о банкротстве

"СПБ Биржа", площадка для торгов ценными бумагами иностранных компаний на российском финансовом рынке, отрицает, что подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании себя банкротом. О том, что такое заявление было подано, ранее сообщили ТАСС и РИА Новости. Информация о заявлении также появилась в картотеке суда.

Иск был, как утверждается, зарегистрирован 24 ноября. Его подали кредиторы, чьи имена не называются. Должником указывается "СПБ Биржа". Пресс-служба Арбитражного суда Москвы в разговоре с "Интерфаксом" сообщила, что заявление аппаратом судьи пока не принято. Информацию по данному делу дадут после получения заявления.

После появления новостей о банкростве, акции "СПБ Биржи" на торгах на Московской бирже упали почти на 35% до 63,8 рубля за бумагу. Позднее акции отыграли часть падения и стали торговаться в районе 89,3 рубля за бумагу.

В начале ноября "СПБ Биржа" попала под санкции США. Площадку внесли в список частных лиц и организаций, с котороми гражданам США запрещено вести бизнес.

"СПБ Биржа" является площадкой для организации торгов ценными бумагами иностранных компаний на российском финансовом рынке. В сентбря 2023 года общий объём сделок составил 2,42 миллиарда долларов, и которых 2,11 миллиарда пришлось на бумаги с листингом в США.