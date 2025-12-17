Ссылки для упрощенного доступа

Спектакли на костях. Драмтеатр в Мариуполе возобновляет работу

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 17 декабря

Драмтеатр в Мариуполе, где под российскими бомбами погибли сотни мирных жителей, возобновляет работу

NYT: предлагаемые Украине США и Европой гарантии безопасности похожи на гарантии, предусмотренные Североатлантическим договором

Андрей Белоусов продолжает утверждать, что армия РФ захватила Купянск

В Гааге создана Международная комиссия по выплате компенсаций Украине за ущерб, нанесенный российской агрессией

Радослав Сикорский и Мария Захарова поспорили об истории Польши и Ленине

Алесь Беляцкий дал интервью телеканалу «Настоящее время»

Deutsche Welle признана в России «нежелательной» организацией

BBC отказывается удовлетворить иск Дональда Трампа о клевете

Интерпретации Пятой симфонии Бетховена – к 255-летию со дня рождения великого композитора

