Спектакли по пьесам Бориса Акунина идут без упоминания имени автора

Российский молодёжный академический театр удалил имя писателя Бориса Акунина с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам. Сами спектакли продолжают идти. По словам писателя, художественный руководитель театра сообщил ему о давлении властей. Александринский театр в Санкт-Петербурге также убрал упоминание Акунина с афиш.

Министр культуры Ольга Любимова объяснила удаление имени писателя с афиш требованием самих россиян, сообщает РБК.

"Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против её богатой культуры, абсолютно логично покидают и наши учреждения и их афиши. В Минкультуры России поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений. Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать," – заявили в Минкульте.

Борис Акунин заявил, что не осуждает театры и понимает, что им приходится работать под давлением. Он выразил желание, чтобы его спектакли продолжали быть доступны российской публике, пусть даже анонимно.

Также в пятницу российская журналистка Ксения Собчак сообщила, что руководство Московского дома книги составило список нелояльных российскому режиму писателей: их книги рекомендуется ставить на дальние полки магазина и делать по возможности менее заметными. В список, по утверждению Собчак, входят 15 авторов: среди них Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Людмила Улицкая, Екатерина Шульман и другие. Все они выступали с критикой российских властей, многие признаны в России иностранными агентами.