Спецдокладчик ООН: пытки - часть политики России в Украине

Задокументированное число случаев использования пыток на оккупированных территориях Украины и в отношении украинских пленных со стороны представителей российских силовых структур свидетельствует о том, что пытки стали частью системной политики, проводимой Россией в Украине. Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс - сообщает The New York Times.

Эдвардс совершила семидневную поездку в Украину и по её итогам отметила, что пытки со стороны российских военных и представителей других силовых структур нельзя назвать случайностью или отдельными инцидентами. "Пытки организованы так, что являются частью государственной политики устрашения и наказания с целью получить информацию или признание", - заявила специальный докладчик ООН. Она добавила, что получила свидетельства о пытках током, избиениях, имитации казней, угрозах насилием, принуждении к длительному пребыванию в одной позе и других методах пыток, целью которых в том числе является унижение человека, оказавшегося в заключении на оккупированных Россией территориях или в плену.

По словам Эдвардс, у нее есть свидетельства содержания гражданских лиц в тесных помещениях или подвалах. Несколько переживших российский плен признались ей, что теряли сознание от побоев и ударов током, а также вследствие пыток отмечали потерю памяти.

Как заявила Эдвардс, речь идет о действиях, одобряемых руководством России - во всяком случае, негласно. В пользу такого предположения служит тот факт, что российские власти отказываются расследовать сообщения о пытках. Представитель ООН рассказала, что несколько раз обращалась к российским властям, чтобы они обратили внимание на случаи насилия со стороны силовых ведомств и военных, однако ответа она не получила.