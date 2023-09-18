Спецдокладчик ООН: ситуация с правами человека в РФ ухудшилась

Ситуация с соблюдением прав человек в России "значительно ухудшилась" с начала широкомасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в отчёте, подготовленном специальным докладчиком Совета ООН по правам человека Марианой Кацаровой, - сообщает Reuters.

В частности, в докладе говорится о "систематическом подавлении" в России институтов гражданского общества, массовых произвольных арестах противников войны и о систематическом использовании пыток и жестоком обращении с задержанными и находящимися в местах лишения свободы.

Совет по правам человека учредил должность специального докладчика по правам человека в России в октябре прошлого года. Кацарова, представительница Болгарии, приступила к работе в этой должности 1 мая. Ранее она работала в Amnesty International и, в частности, расследовала нарушения прав человека в Чечне.

В докладе спецпредставителя упоминаются также недавно принятые в России законы, ужесточающие ряд норм и в частности направленные на преследования тех, кто выступает против войны. Отмечены также репрессии против независимых общественных организаций и СМИ.

Доклад касается нарушений прав человека в самой России, а не в ходе войны в Украине.

Ожидается, что в четверг доклад будет обсуждаться на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Reuters отмечает, что впервые спецдокладчик анализировал ситуацию с правами человека в одной из стран - постоянных членов Совета безопасности ООН. Россия ранее заявила, что не будет сотрудничать с Кацаровой.