Спецназ КСИР захватил связанный с Израилем контейнеровоз

Спецназ Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил в Ормузском проливе контейнеровоз MSC Aries под португальским флагом. Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA. Утверждается, что судно связано с Израилем.

Спецназ КСИР высадился на палубу судна с вертолета. После захвата контейнеровоз направился в территориальные воды Ирана.

По данным The Times of Israel, контейнеровоз связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал мировое сообщество объявить КСИР террористической организацией. Он заявил, что Иран "является преступным режимом, который поддерживает преступления ХАМАС и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права". Радикальная группировка ХАМАС признана террористической в США и Евросоюзе.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что Иран "понесет последствия за решение о дальнейшей эскалации ситуации". В видеообращении не упоминается захват судна. Как предполагает The Times of Israel, оно могло быть записано до инцидента.

Захват судна произошел на фоне роста напряженности между Ираном и Израилем. В начале апреля Иран обвинил Израиль в нанесении авиаудара по территории иранского посольства в Сирии, в результате которого погибли семь членов КСИР. Власти Ирана неоднократно заявляли, что отомстят Израилю.