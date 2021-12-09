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Спецназ в течение 9 часов пытал заключённых приморской колонии

Заключённых исправительной колонии №27 в Приморье в ходе недавней "спецоперации" несколько часов избивали и пытали сотрудники спецназа и ОМОН, сообщает "Новая газета" со ссылкой на заключение Общественной наблюдательной комиссии.

Согласно данным правозащитников, посетивших колонию, почти у всех заключённых зафиксированы множественные побои на теле, десяткам из них разбили в кровь лица, выбили зубы и сломали конечности. По итогам "спецоперации" троих заключённых увезли с травмами в областную клиническую больницу, ещё несколько человек передвигаются сейчас с помощью костылей.

О спецоперации ФСИН "по пресечению экстремистской деятельности" в приморской колонии №27 и СИЗО №1 стало известно 7 декабря. В официальном отчёте ведомства говорилось, что некоторые заключённые "противопоставили понятия воровского закона над законом России" и "были задействованы" в организации тюремного движения "А.У.Е.", признанного в России экстремистским.

Вместе с тем правозащитный проект Gulagu.net сообщал о "массовом побоище" в колонии. Основатель проекта Владимир Осечкин опубликовал списки заключённых, которые, как он утверждает, погибли или пострадали во время так называемой "спецоперации".

По словам самих осуждённых, рано утром 3 декабря, когда все они спали, в отряд №6 вошли спецназ и ОМОН в количестве около 100 человек. При этом спецназ применил шумовые гранаты. После этого у заключённых отобрали тёплые вещи, положив их в нижем белье на холодный пол, и продержали так более 9 часов, периодически избивая палками и пытая электрошоками.

Отмечается также, что исполняющей обязанности начальника колонии №27 Илья Янишпольский на жалобы заключённых и просьбу зафиксировать травмы ответил, что делать им рентген "ресурсозатратно".

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