Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время визита в Москву в мае передал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде. Об этом пишет сербская газета "Данас".

По данным издания, прослушку на мероприятии россиян вело Агентство безопасности и информирования Сербии. Во время следующего визита Вулина в Москву 3 декабря он подчеркнул важность сотрудничества между Россией и Сербией в предотвращении "цветных революций", сообщало агентство "Регнум".

Как сообщает"Данас", в Сербии была создана "рабочая группа по борьбе с цветными революциями". В её деятельность, как утверждается, будет входить предотвращение массовых демонстраций, слежка за оппозиционными активистами, неправительственными организациями и независимыми журналистами.

Один из организаторов прослушанного семинара Владимир Кара-Мурза рассказал в фейсбуке, что на семинаре депутаты слушали лекции о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний.

"Как известно, бывают спецслужбы, которые раскрывают заговоры, а бывают те, которые их выдумывают. Надеюсь, Николаю Платоновичу будет интересно [это] почитать", — написал политик.