Spiegel: дальние бомбардировщики РФ готовятся к новому удару по Украине

Россия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине с участием стратегически бомбардировщиков. Об этом сообщает германское издание Der Spiegel. Оно опубликовало спутниковые снимки военного аэродрома “Энгельс-2” под Саратовом. "Актуальные спутниковые снимки показывают необычное движение в ключевом российском военном аэропорту. Эксперты видят “Энгельс-2” в повышенной боевой готовности — и предупреждают о новом мощном воздушном налете на Украину" - предупреждает издание.

На снимках видно почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. На них также присутствуют топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы. Кроме того, на взлетной полосе находится множество крупных грузовых самолетов и тележки, которые используют для перевозки крылатых ракет X-55 или X-101.

В последние 2 месяца Россия несколько раз подвергала Украину массированным ракетным ударам. Они, как правило, наносятся крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в акватории Каспийского и Чёрного морей и ракетами X-55 или X-101 - с бомбардировщиков. Удары наносятся главным образом по объектам энергетической инфраструктуры. После последнего такого удара 23 ноября электроснабжение пропало практически по всей Украине. Отключения света в городах продолжаются до сих пор. Есть также перебои с теплоснабжением. По данным украинских властей, только за последние сутки 9 человек в стране погибли в результате пожаров, связанных с нарушением противопожарных правил при попытках обогреть жилища.

В очередной сводке британской Военной разведке от 1 декабря утверждается, что с октября Россия пытается реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей Украины с целью деморализации населения и, в конечном итоге, принуждения руководства страны к капитуляции. Однако, как считает британская разведка, эффективность этой стратегии под вопросом, поскольку Россия уже потратила значительную часть своих пригодных ракет против тактических целей, а психологический эффект операции, вероятно, будет меньше, чем если бы она была развернута в начальный период войны, поскольку украинское общество уже мобилизовалось перед лицом лишений.

Украинская военная разведка ранее предупреждала, что Россия сейчас способна повторять массированные ракетные удары с интервалом примерно в 10 дней, то есть новый удар возможен уже в ближайшее время.