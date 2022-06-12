Германия не разрешила Испании передать Украине танки

Германия не одобрила намерение Испании передать вооруженным силам Украины танки "Leopard 2А4" немецкого производства. Об этом сообщают германские СМИ со ссылкой на источники.

Если бы Берлин согласился с решением Мадрида, это был бы первый случай, когда страны НАТО передали бы относительно современные танки западного производства Украине.



Испания планировала передать ВСУ 40 немецких танков Leopard, выпущенных в 1990-е годы. Однако, по принятым международным правилам, она должна была предварительно согласовать свое решение со страной-производителем танков. По информации немецкой редакции Business Insider, испанские власти даже принесли Германии извинения за свои планы и доставленное канцлеру Гермаии Олафу Шольцу беспокойство.

Ранее Испания поставляла в Украину только легкое вооружение и боеприпасы, как и большинство стран НАТО. Танки Leopard, принадлежащие Испании, планировалось отремонтировать на базе НАТО в Латвии, где уже находятся около 500 испанских военнослужащих, и там же планировалось обучить украинских танкистов их использованию.



Мировые СМИ уже неоднократно писали, что, несмотря на отсутствие официальных заявлений, у стран НАТО существуют негласные договоренности не поставлять в Украину тяжелое наступательное вооружение и бронетехнику западного производства.