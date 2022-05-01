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Спикер Палаты представителей Пелоси посетила Киев

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси побывала с визитом в Киеве.

О поездке заранее не сообщалось. Видео встречи с Пелоси опубликовал утром в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. "Соединённые Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!" - написал Зеленский.

В твиттере Пелоси впоследствии появилось сообщение, подтверждающее визит в Киев делегации Конгресса. Сейчас она направляется в Польшу. В состав делегации вошли видные политики-демократы.

Как сказала на встрече с Зеленским Нэнси Пелоси, Украина сегодня героически борется за свободу, и США готовы помогать Украине, пока эта борьба не завершится. Президент Украины наградил спикера орденом княгини Ольги.

Из-за боевых действий небо над Украиной по-прежнему закрыто, и посещающие Киев зарубежные лидеры ездят туда на поезде. Ранее в Киеве - после начала российского вторжения - побывали госсекретарь и министр обороны США, британский премьер и лидеры ряда европейских государств.

  • На этой неделе Палата представителей подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он открывает возможность для поставок вооружения и военной техники Украине в обход обычных бюрократических процедур и без предоплаты. Кроме того, в Конгресс внесён запрос администрации о выделении Украине дополнительно 33 млрд долларов помощи, в том числе 20 млрд на военные нужды.

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