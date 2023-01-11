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Спилберг и его фильм "Фабельманы" выиграли "Золотые глобусы"

В Лос-Анджелесе в ночь на среду состоялась 80-я церемония вручения наград американской кинопремии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения.

Награду как лучший режиссёр получил Стивен Спилберг за фильм "Фабельманы". Он основан на воспоминаниях Спилберга о детстве в Аризоне и Калифорнии. Картина также победила в номинации "Лучший драматический фильм".

За награду в этой номинации также боролись : "Аватар: путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Тар" Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.

Лучшим актером драмы был признан Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в одноименной картине. Лучшим актером комедии стал Колин Фаррелл за роль в фильме "Банши Инишерина". "Лучшей актрисой драмы" была признана Кейт Бланшет за главную роль в фильме "Тар", где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра.

Награду за лучший анимационный фильм получил "Пиноккио Гильермо дель Торо". Премию за лучший драматический сериал получил "Дом дракона", а лучшим мини-сериалом стал "Белый лотос".

На церемонии выступил с видеообращением президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что "Золотые глобусы" начали вручать во время Второй мировой войны. Сражение Украины против российского вторжения символизирует "борьбу за права нового поколения, которое знало о войне только из кино", сказал Зеленский. "В Первой мировой войне погибли миллионы людей. Вторая мировая война погубила десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия", - сказал президент Украины. По словам Зеленского, Украина остановит российскую агрессию с помощью демократических стран мира. "Война в Украине пока не закончена, но в ней наступает перелом, и уже понятно, кто победит", - добавил Зеленский.

Американская кинопремия "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов. "Золотой глобус" считают второй по престижности наградой в Голливуде после "Оскара". Традиционно фильмы и сериалы, получившие "Золотой глобус", расцениваются как главные претенденты на "Оскар".

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