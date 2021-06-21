"Список войны и ковида". Блогеры о первой пятерке "Единой России"

19 июня в Москве прошёл предвыборный съезд "Единой России". Все ожидали, что на съезде объявят предвыборный список партии.

Список, точнее его первую пятёрку, действительно утвердили. И огласил его лично Путин. Но ни Медведев, ни Мишустин в список не вошли.

Константин Калачев

Дети, медицина, образ будущего, два самых популярных министра. Защита, забота, развитие. Символично. Первая пятерка ЕР. Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева, Кузнецова.

Михаил Рубин

Вот так вот Дмитрия Анатольевича сегодня просто послали на три буквы. 10 лет назад на съезде ЕР его послали из президентов, и все эксперты с тех пор рассказывали, что Путин будет ему всегда признателен за возвращение кресла. А сегодня на съезде ему не дали (ну и логично, конечно) повести партию в Думу, хотя он, конечно, безумно хотел. Похоже, нет больше Дмитрия Анатольевича

Александр Морозов

Дмитрий Анатольевич, председатель Единой России с 2012 года, на днях дал большое интервью о величии этой партии, о том, как она гармонично стоит в центре политической системы. Интервью было такое яркое, душевное, из него было видно, как Дмитрий Анатольевич прикипел всей душой к партии, - и все обозреватели стали писать после интервью, мол, ну ясно: список на выборах возглавит либо Медведев, либо сам Путин, третьего не дано.

Однако сегодня Д.А.Медведев из выступления В.В.Путина внезапно узнал, что хотя "еж - птица гордая, но если дать пинка - летит далеко". А список будет возглавлять С.Шойгу.

Кирилл Шулика

Медведев, конечно, испытал большое унижение. Но тут важно не только то, что он главный пострадавший от расследований Навального, но и то, что он получил от Путина неудовлетворительную оценку, как лидер партии.

Первую пятерку объявлял сам Путин, а вошли в нее один член партии Шойгу и остальные беспартийные. Вполне вероятно, что после выборов партию ждет переформат даже если она наберет голосов выше планов.

Егор Холмогоров

Шмелева из Сириуса - это начальница того самого Антона Скулачева, который на Мел.Фм в скандальной статье требовал вычеркнуть из русской литературы пушкинскую "Бородинскую годовщину" и Розанова, а преподавать русским детям про водку.

Интересные вырисовываются перспективы у правящей партии...

Аббас Галлямов

Итак, ЕР идёт на выборы во главе с Шойгу, Лавровым, Проценко, Шмелевой и Кузнецовой. Это, конечно, лучше, чем Медведев, но в целом очень слабый вариант. Министры и официальные общественники. В этом нет ничего нового, так всегда было. Партия послала чёткий сигнал, что ничего она менять не собирается.

Да ещё министров-то каких подобрали - внешняя политика и армия! Приоритеты очевидны, и они совершенно не совпадают с приоритетами общества.

А Шойгу так вообще словно завершает жизненный цикл партии. С ним во главе списка она родилась, с ним, видимо, и умрет. «Я тебя породил, я тебя и убью».

(На выборах 1999 года Шойгу возглавлял список партии "Единство", предшественницы "Единой России".)

Кирилл Шулика

Что символизирует список Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева, Кузнецова? Ядерная бомба, кузькина мать, коронавирус, образование и Ролдугин, многодетность и духовность.

Шойгу в Думе вряд ли останется, хотя кто знает, Лавров может остаться, он устал от МИД и это видно даже по телевизору. Этих двоих взяли исходя из итогов опросов - кто самый популярный политик? Путин, Мишустин, они мимо, значит, Шойгу и Лавров. Думали недолго.

Проценко долго уговаривали, он вообще про другое, а не про политику. Но в 2021 году список "Единой России" без него быть просто не мог.

Шмелева вообще очень интересный персонаж. Клиентелла Ролдугина и, наверное, самая близкая к Путину женщина в госуправлении, а то подумаете еще что. Она просто от Путина лично. Она далеко пойдет.

Кузнецова это одновременно и духовность, и многодетность. Заодно и в Думу отправят с поста уполномоченного по правам ребенка. И эту женщину Путин выбирал, видимо, лично.

Так что главные новости - Медведев все, спасибо Навальному, а парламент становится буквально точной копией советского даже по принципу его формирования. Поверьте, списки других партий будут примерно такими же.

Сергей Марков

Съезд Единой России. Заглядывая в будущее.

1. Путин не будет во главе списка. Многие считали, что если Путин идет во главе списка, это значит, что он хочет иметь очень сильную фракцию Единой России в 2024 году, чтобы с ее помощью контролировать президента и правительства а, значит, собирается уступить пост президента кому то в 2024 году. А самому в 2024 году уйти. Так вот Путин впервые после трех выборов не идет во главе списка. То есть видимо, идет в 2024 году.

2. Медведев не идет во главе списка. Это значит, что Медведев не преемник на 2024 года . Что тандема нет. Ну и попытка уйти от антирейтинга Медведева.

3. Мишустин не идет во главе списка. Это значит, что Мишустин не преемник на 2024 год.

4. Во главе списка Шойгу и Лавров, - символы независимости России в конфликте с Западом. И лидеры популярности после Путина.

5. 3,4,5 места во главе списка занимают люди, которые не тащат список. Людям еще надо объяснять, кто они такие. Денис Проценко, главврач Коммунарки от врачей и как бы против ковида. Шмелева, глава ОНФ, от провластных активистов. Кузнецова, детский омбудсмен, - от семей с детьми, которые являются приоритетом социальной политики правительства. Все трое в общем малоивестны.

6. Медведев на съезде докладывает программу Единой России и все время ссылается на "президент заявил". Это значит, что Медведев остается одним из ключевых доверенных политиков и государственных менеджеров команды Путина.

7. Список тащат Путин, Шойгу, Лавров и губернаторы.

8. Голосование за Единую Россию таким образом это прежде всего поддержка внешней политики России, конфликта с Западом.

9. Никаких изменений не обещают. Кроме конечно, улучшить все.

Олег Пшеничный

А вот зря в первой пятёрке для Думы у едросов нет ни Валентины Терешковой, ни Ольги Бузовой, или, например, певца Стаса Михайлова. Да я бы и Петрова с Бошировым туда включил, а то за весь профсоюз штатных убийц в Думе один Луговой отдувается. Вот это был бы Dream Team!

Многие отметили, что никто из первой пятерки в Думу скорее всего не пойдёт и активного участия в предвыборной кампании принимать не будет, и они присутствуют в списке как символы.

Георгий Бовт

ЕР идет на выборы в Думу под водительством пятерки, из которой ни один в Думе работать не собирается. Или Лавров там теперь будет заседать? Вот так все у них

Дарья Митина

Меня не отпускает ощущение, что вся озвученная первая пятёрка - нахлобучка лоха ушастого. Уйти со своих должностей в Госдуму все эти пятеро могут только в виде наказания за серьёзные провинности (в коих ни один из оных не уличён). Поэтому сдаётся мне, что все пятеро - исключительно паровозы.

Михаил Красулин

Детский омбудсмен Анна Кузнецова не смогла ответить на вопрос, пойдёт ли она в Госдуму в случае победы на выборах: "Мы команда президента, куда скажет, туда и пойдем", — сказала Кузнецова.

Михалыч не смог ответить на вопрос, пойдёт ли он тушить огонь в случае победы на конкурсе претендентов в команду пожарных: "Мы команда президента, куда скажет, туда и попремся", — сказал Михалыч.

Алексей Чадаев

Хотя государь сам и не возглавил список, но первая пятёрка — иконостас. Из пяти нет никого, кто пошёл бы в эфир транслировать Линию Партии или там рубиться с оппонентами. Что это значит для кампании?

Александр Коляндр

Скажите, а какая разница, кто возглавит список ЕР? Вот выбирают их, потом президент предлагает Думе назначить Шойгу наркомвоенмором, Лаврова наркоминделом, а Проценко, например, наркомздравом. Они слагают свои полномочия, места переходят тем, кто дальше в списке. Их лица, которые в народе вызывают доверие, которые олицетворяют силу, мудрость и милосердие, можно развесить повсюду, а в Думе будут голосовать Фадеев, Калдеев и Пепермандеев.

Михаил Виноградов

В последние годы я/мы не раз говорили, что задача непритягивания антирейтинга могла бы быть актуальнее для власти, чем наращивание рейтинга.

То, что в федеральном списке ЕР эта мысль внезапно проросла - одновременно логично и неожиданно.

Но больше всего разговоров вызывли первый и третий номер списка: Шойгу и Проценко.

Александр Кынев

Образ будущего во главе списка "Единой России": осажденная крепость-ковидарий. Партия войны, ковида и семейных ценностей (скреп)

Аббас Галлямов

Вообще, значение имеет только первый номер списка. Все остальные в глазах избирателя - персонажи, мало отличающиеся от технических. Если ты согласился на второе и последующие места, то ты не лидер, а не лидеры людям не интересны.

О чем скажет людям первое место министра обороны? О том, что милитаризация остаётся главным приоритетом режима. «Пушки вместо масла». Отличный слоган, это именно то, о чем мечтает массовый избиратель.

Некоторые гадают, не значит ли это, что Шойгу назначен неофициальным преемником.

Андрей Десницкий

Ну что, преемника нам назначили.

Шойгу.

Ну хоть не Залдостанов...

Сергей Шелин

По случаю возобновившихся гаданий, не Шойгу ли идет на путинское место, воспроизвожу статью двухлетней давности.

В России начальник военных всегда в итоге проигрывал. Не часто проигрывал, а всегда. Со времен опричника Дмитрия Хворостинина (кстати, дядюшки первого русского интеллигента-иноагента) и национального героя Дмитрия Пожарского. И вплоть до маршалов Жукова и Язова.

Это значит, если Шойгу, вообразим маловероятное, осенью перестанет быть военным министром и уйдет на Думу, то какие-то шансы у него появятся. А если останется на прежнем месте, то нет.

Но главного врача знаменитой "коронавирусной" больницы в Коммунарке Дениса Проценко обсуждали ещё больше. Ведь всего за несколько дней до объявления списка он говорил в интервью, что на выборы не пойдёт.

Илья Яшин

Всего четыре дня назад доктор Денис Проценко уверял, что не пойдет на выборы и «не чувствует в себе законотворческого потенциала». А сегодня всплыл в предвыборной тройке «Единой России». Вот объясните - зачем так унижаться? Зачем выставлять себя болтуном, слово которого ничего не стоит? Ну не пытали же его, в конце концов.

Григорий Юдин

Прямо сейчас ситуация с Денисом Проценко выглядит жутковато. Известно, что он не хотел баллотироваться. Он говорил об этом, когда пошёл слух, что его поставят в округе против Романа Юнемана, и повторил это в интервью несколько дней назад - наверняка специально, понимая, что на него будут давить.

Сейчас всё выглядит так, что Кремлю было важно не просто втолкнуть его в «Единую Россию», но именно сломать его. Как могут выглядеть предложения из Кремля, известно – либо мы тебе дадим всё, либо мы у тебя отнимем всё, третьего варианта не предусматривается. Я даже не исключаю, что его просто поставили перед фактом.

Я не знаю Проценко и не знаю его мотивации – может статься, например, что он торговался. Однако выглядит всё именно так, что его сломали, и сломали напоказ. Это такая демонстративная биополитика: требуется не просто голосовать за человека, который спасает жизни и не желает заниматься политикой – но ещё и за человека, к голове которого приставлен пистолет. Главным смыслом этих выборов будет насилие – задача не просто в том, что дать результат, но в том, чтобы внушить массам тотальную беспомощность.

Понятия не имею, принимает ли в данный момент Проценко какое-то решение. Сейчас его авторитет как врача достаточно высок, чтобы отказаться от любого шантажа. Завтра он превратится в одноразовый инструмент.

Федор Крашенинников

Денис Проценко - крепостной, у него нет права голоса, за него решают баре.

(Я не призываю его жалеть. Он - типичный единорос, там таких целый список. И все они - одинаковые)

С тем, что Проценко сломали, не согласен Владислав Снеговой:

Да-да. А в Питере ломали и сломали Пиотровского. Прям так и вижу,сначала силой и шантажом заставили сына Пиотровского стать председателем комитета по культуре,а теперь пытками и угрозами - самого Пиотровского вынудили стать номером 1 ЕР в СПб. Не надо из них делать Протасевичей,они не заложники,их жизни ничего не угрожает,просто они хотят сытно и сладко жить.



Объяснения самого Проценко цитирует Олег Кашин:

Вы знаете, ещё в начале недели я об этом заявлял, и я не видел себя категорически в предвыборной кампании в Госдуму.

Однако сегодня утром поступил звонок от президента. Не секрет, что мы с ним были в «красной зоне» и мы знакомы. Именно в тот момент я принял решение, что, наверное, накопленный опыт команды «Коммунарки», накопленный за полтора года опыт московского здравоохранения и правительства Москвы может быть полезен на федеральном уровне. И я дал согласие.

А вот что Проценко говорил раньше.

Тем временем, по словам либеральных блогеров, сколь-нибудь популярных кандидатов от оппозиции власти отправляют в тюрьму.

Павел Лобков

Кети Хараидзе арестовали. Наверное, жителям нашего района не нужно растолковывать, сколько точечных застроек она остановила, как спасала Палашевский переулок, закрывала вонючие шалманы.

Потому что она идет в думу. И у нее было много шансов.

Илья Вайцман

Еще один политик, заявивший о желании баллотироваться в госдуму отправлен в СИЗО. За что? Это уже неважно, УК большой, статью подбирают в меру фантазии.

На сей раз формальным поводом стали возражения против приемки очередного "человейника" без нормальной канализации. Но, конечно, это просто пальцем наугад в УК ткнули - могли и наркотики "вменить", и "экстремизм", и что угодно вообще. Неважно. Настоящее преступление - желание стать депутатом госдумы без разрешения начальства и наряда-допуска от ФСБ.

Что? Да-да-да, я помню: "обязательно надо ходить на выборы"

Андрей Мальгин

Не знаю, как обстоит дело в других местах, но в Москве и Питере, похоже, гэбуха ведет работу по КАЖДОМУ избирательному округу. Если где-то имеет реальный шанс кандидат не от жуликов и воров, против него немедленно возбуждается уголовное дело с целью снять с выборов. И тут уж как повезет: кого сажают, кого под домашний арест, кто-то успевает выскользнуть за границу. Под каток попадают невзирая на лица - и публичные, известные люди, и действующие муниципальные депутаты, кто угодно.

Такого размаха репрессий, развернутых целенаправленно против будущих кандидатов, еще не было никогда. Это что-то новое.