Публичный спор Украины и Израиля из-за судна с "краденой пшеницей"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига публично, в X, предостерег Израиль против выдачи разрешения на разгрузку в своих портах судна с зерном, как утверждается, краденым Россией с оккупированных украинских территорий. Ему также публично ответил министр иностранных дел Израиля Гидон Саар.

Речь идет, очевидно, о пришедшем к израильскому портовому городу Хайфа судне Панормитис. Газета Хаарец сообщила ранее, что судно ожидает разгрузки, и что Израиль уже принял в этом году четыре судна с вывезенной Россией с украинской территории зерном.

14 апреля, как утверждается, Украина уже запрашивала у Израиля разъяснения по поводу судна, предположительно принадлежащего российскому "теневому флоту", которое пришвартовалось в порту Хайфы с грузом пшеницы с оккупированных Россией украинских территорий.

Сейчас Reuters и журналист Axios Барак Равид приводят слова украинских дипломатических источников, что Израиль рискует получить дипломатический и юридический ответ от Киева, если позволит судну зайти в порт Хайфы:

"Мы оставляем за собой право применить весь комплекс дипломатических и международно-правовых мер".

"Практика отмывания краденых товаров неприемлема, и Израиль, по сути, проигнорировал наши требования относительно предыдущего судна".

"Мы отслеживаем это новое судно и не оставим это без внимания. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений".

Позже Андрей Сибига написал в X:

"Дружественные украинско-израильские отношения потенциально могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией краденым украинским зерном не должна их подрывать.

Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, доставившего краденые грузы в Хайфу.

Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно подобное судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия краденого зерна и нанесения вреда нашим отношениям.

В этом контексте мы уже официально вызвали посла Израиля в Украине завтра утром, чтобы представить нашу ноту протеста и потребовать принятия соответствующих мер".

Гидон Саар ответил, также в X:

"Уважаемый министр,

дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не строятся в Твиттере или в СМИ.

Обвинения не являются доказательствами.

Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены.

Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям.

Дело будет рассмотрено.

Израиль — государство, которое соблюдает верховенство права и имеет независимые правоохранительные органы.

Все израильские власти будут действовать в соответствии с законом".