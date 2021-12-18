Спорить с Путиным – рисковать жизнью | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Казус Сокурова. Режиссер рассказал об угрозах его жизни, поступающих из Чечни и написал обращение на имя главы Совета по правам человека, в котором извинился за свои высказывания на встрече с президентом России. Кремль не требует извинений от Александра Сокурова

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Тем временем, западный прагматизм выращивает новых диктаторов в Европе Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Дмитрием Орешкиным, писательницей Алисой Ганиевой и адвокатом Магомедом Бековым.