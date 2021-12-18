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Спорить с Путиным – рисковать жизнью | Грани времени с Мумином Шакировым

Спорить с Путиным – рисковать жизнью | Грани времени с Мумином Шакировым
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Спорить с Путиным – рисковать жизнью | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Казус Сокурова: режиссер рассказал об угрозах жизни из Чечни и извинился за свои высказывания на встрече с Путиным • Буллинг или «русский колумбайн»: что произошло в Серпуховском женском монастыре? • Ингушское дело: приговор как продолжение политики • В Европарламенте вручили премию имени Сахарова

• Казус Сокурова. Режиссер рассказал об угрозах его жизни, поступающих из Чечни и написал обращение на имя главы Совета по правам человека, в котором извинился за свои высказывания на встрече с президентом России. Кремль не требует извинений от Александра Сокурова

• Буллинг или «русский колумбайн». Что произошло в Серпуховском женском монастыре? Почему бывший ученик православной гимназии Владислав Струженков привел в действие самодельную бомбу, в результате чего пострадали десять человек?

• Ингушское дело: приговор как продолжение политики. За что осудили участников митинга в Магасе против передачи территорий Чечне?

• В Европарламенте вручили премию имени Сахарова. Ее, вместо отца сидящего в колонии, получила дочь политика Дарья.

Тем временем, западный прагматизм выращивает новых диктаторов в Европе Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Дмитрием Орешкиным, писательницей Алисой Ганиевой и адвокатом Магомедом Бековым.

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