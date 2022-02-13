Спортивный арбитраж рассмотрит дело о допуске Валиевой к соревнованиям

Выездная сессия Спортивного арбитражного суда в воскресенье рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой, взятой ещё до Олимпийских игр в Пекине, был обнаружен запрещённый препарат.

Слушания с участием трёх арбитров пройдут в онлайн-режиме. Вердикт станет известен в понедельник - за день до начала соревнований в женском одиночном фигурном катании. 15-летняя Валиева считается одной из фавориток соревнований. Сейчас она официально включена в список тех, кто должен выйти 15 февраля на лёд для исполнения короткой программы. Однако в случае, если арбитражный суд удовлетворит апелляции МОК и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), её могут отстранить от соревнований.

Запрещённый препарат триметазидин - его назначают при проблемах с сердцем - был обнаружен в пробе, которую сдала Валиева 25 декабря. Однако известно об этом стало только 8 февраля, после того, как фигуристка в составе российской команды уже завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Награждение российских фигуристов было отложено. Российское антидопинговое агентство РУСАДА, согласно правилам, отстранило Валиеву от соревнований, однако после её апелляции отменило это решение. На этот вердикт, в свою очередь, подали апелляции МОК и ВАДА.

В воскресенье стало известно, что ВАДА проведёт расследование в отношении окружения Валиевой. В заявлении, которое цитирует Reuters, ВАДА заявила, что прибегнет к помощи независимых расследователей, чтобы проверить тренеров, врачей и других совершеннолетних, окружающих Валиеву. РУСАДА ранее также заявила о намерении провести расследование.

Валиеву тренируют Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, медицинский консультант группы - Филипп Шветский. Тутберидзе ранее заявила об абсолютной уверенности в том, что Валиева "невинна и чиста". "Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать", - сказала она.