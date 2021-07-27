Атлетка из Туркмении завоевала первую в истории страны медаль Олимпиады

Штангистка из Туркмении Полина Гурьева завоевала первую в истории страны медаль Олимпийских игр. 21-летняя спортсменка взяла серебро в весовой категории до 59 килограммов с результатом 217 килограммов (96 в толчке, 121 в рывке).

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Золотую медаль завоевала Куо Син-Чжунь из Тайваня, которая получила 236 килограммов (103+133), это олимпийский рекорд. Бронзу получила японка Микико Андо с 214 килограммами (94+120).

За 30 лет истории независимости туркменские спортсмены ни разу не завоевывали медалей на Олимпийских играх. В этот раз в Токио отправлены 9 спортсменов — пять тяжёлоатлетов, легкоатлет, дзюдоистка и два пловца.