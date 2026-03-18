Спрос граждан РФ на шенгенские визы вырос на десятки процентов

Количество многократных шенгенских виз, выданных гражданам России, за первые месяцы 2026 года сократилось на 90% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России.

В первую очередь это связано с принятым в ноябре прошлого года решением Еврокомиссии об ограничении выдачи россиянам шенгенских многократных виз. Такие визы ранее выдавались на длительные сроки (до нескольких лет) и давали право въезжать в Шенгенскую зону неограниченное число раз (при условии соблюдения лимита пребывания в ней). Теперь с туристическими целями получить такую визу фактически невозможно, однако ряд стран, наиболее популярных у российских туристов, в частности Италия, Франция, Испания и Греция, начали выдавать некоторым просителям двукратные визы с длинным коридором для въезда.

При этом в целом число обращений граждан России за шенгенскими визами увеличилось в сравнении с 2025 годом. Так, по данным PAC Group, в два раза увеличилось количество запросов на получение виз в Испанию и Францию, на 30–40% – в Италию, на 10% – в Грецию и Венгрию. Сроки рассмотрения визовых заявлений существенно выросли по сравнению с периодом до 2022 года - визы Италии или Франции оформляются больше месяца. Быстрее всего - до двух недель - можно оформить визу Греции.

После полномасштабного российского вторжения в Украину страны ЕС отменили действовавший для России упрощённый порядок получения шенгенских виз. Ряд стран, в том числе страны Балтии, Польша, Чехия, Дания, перестали выдавать гражданам России туристические визы. Другие страны, однако, продолжают их выдавать, в результате Европу по-прежнему посещают российские туристы, хотя их число и меньше, чем до войны.