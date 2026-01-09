Ссылки для упрощенного доступа

Спрос на туры в Краснодарский край снизился на 15% из-за разлива мазута

Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по уровню падения спроса на туристические туры. Как отмечают Кавказ.Реалии, это произошло после разлива мазута у берегов Кубани в декабре 2024 года.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, спрос россиян на туры по стране снизился в 2025 году примерно на 10 процентов по сравнению с годом ранее.

"Больше всего в минувшем году потерял Краснодарский край – 15 процентов. В первую очередь, из-за экологической катастрофы в Анапе. Анапа в 2024 году приняла 5,5 млн туристов, а в 2025 году – только около 2 млн", – заявила Ломидзе. При этом она отметила увеличение спроса на отдых в республиках Северного Кавказа.

  • 15 декабря 2024 года мазут вылился в Черное море в результате крушения двух танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. Танкеры, как сообщается, перевозили более 9 тысяч тонн нефтепродуктов. Весной Роспотребнадзор признал все пляжи Анапы непригодными для купания.
