"Сравнимо с ядерной бомбой". Соцсети о катастрофе на Каховской ГЭС

Утром 6 июня вода прорвала дамбу Каховской ГЭС в части Херсонской области, оккупированной Россией. Затоплены десятки тысяч гектаров плодородных полей и тысячи домов, гибнут животные и, судя по всему, люди: множатся сообщения о пропавших без вести. Потоп, который продолжается до сих пор, уже называют крупнейшей экологической катастрофой в Европе за последние десятилетия. Власти Украины возложили ответственность за случившееся на Россию - Владимир Зеленский заявил, что дамба разрушилась после намеренного подрыва.

Марат Гельман

6 июня, день превращения войны в библейскую катастрофу. Апокалипсис больше не метафора.

Не сразу понял масштаб преступления с Каховской ГЭС, сравнимо с ядерной бомбой. Страдают целые города, десятки тысяч жителей которым искать новый дом. Засуха на огромной территории, невосполнимые потери гражданской инфраструктуры. Это только сейчас. Если дамбу не отстроить то последствия подобные по всему Днепру. Это Европа. Центр человеческой цивилизации. Единственный выход - прямо сейчас вернуть все Украине и с помощью всего мира отстроить ГЭС заново.

Тут надо понимать, что теперь уж точно Путину остаётся биться до конца. никто с ним договариваться не будет, обещать сохранить жизнь и неподсудность в обмен на уход из Украины не предложит. Так что европейские «послы мира» остаются без работы.

Российские чиновники и пропагандисты вызов приняли. По их заверениям, Украина разрушила дамбу, чтобы получить повод отложить контрнаступление, "обреченное на неудачу". Но согласия в патриотическом стане не видно: кто-то утверждает, что ВСУ обстреливали дамбу то ли из HIMARSов, то ли из "Ольхи", а кто-то - что Украина запустила к ней "подводные дроны".

Марат Баширов

ВСУ не впервой взрывать дамбы. В самом начале СВО генерал-полковник Сырский отдал приказ заложить взрывчатку на дамбе реки Ирпень около Киева и совершить подрыв. Плотину решили взорвать лишь частично, если бы взрыв был сильным, существовала угроза гидроудара. Первый подрыв прошел по плану, но не принес нужного результата - мы уже наводили понтон неподалеку. Тогда подорвали второй раз и уже взрывчатки не жалели.

Юрий Царев

МО предполагает, что удары по ГЭС были нанесены из РСЗО «Ольха». Зеленский все опроверг, говоря, что взорвать дамбу обстрелами нереально и она была заминирована русскими. При этом в декабре прошлого года Washington Post, ссылаясь на украинского генерала Ковальчука, писали о планах ВСУ разрушить дамбу, тогда они ударили из HIMARS по одному из шлюзов. Я хочу напомнить то, о чем писал ранее: Украина получила от Великобритании подводные дроны, и их можно использовать как на море, так и на реке. Тогда я рекомендовал поставить сети перед дамбой.

Сергей Марков

Показательно единство и различие в отношении причин взрыва Каховской ГЭС в позиции министра обороны Шойгу и патриотической общественности, наиболее ярко представленной так называемыми военкорами и военными блогерами.

1. Те Шойгу и патриотическая общественность согласны, что Каховская ГЭС была подорвана Украиной в военных интересах ВСУ.

2. Но министр обороны Шойгу считает, что ее взорвали, потому что ВСУ боится наступления армии России в этом районе и сделали реку очень широкой.

3. А патриотическая общественность считает, что КГЭС взорвали, потому что это не армия России, а ВСУ готовится к наступлению и поэтому сделали воду над минными полями внизу КГЭС для легкости ее форсирования и сделали реку узкой вверху КГЭС тоже для легкости форсирования.

4. Эта разница потому что министр обороны Шойгу призывает верить, что сейчас, благодаря усилиям Минобороны, армия России сильнее ВСУ, а патриотическая общественность опасается, что ВСУ может опять, как осенью 2022 года, оказаться сильнее армии России и как раз из-за недостаточных усилий Минобороны.

Многие уверены, что в отсрочке контрнаступления заинтересована прежде всего Россия.

Игорь Димитриев

Вчера военкоры стали писать о чудовищных потерях ВСУ на Днепре. Плохая примета. Когда говорят об украинских потерях, как правило, это означает, что у российской армии сложности. К вечеру признали, что у ВСУ на левом берегу плацдарм. Сегодня взлетела дамба. Плацдарм вроде эвакуировали, пишут. Берега подтоплены, русло расширилось, форсировать сложно. Вода будет уходить какое-то время, допустим, месяц. Передышка.

Критик новостной ленты

С учетом большой протяженности на многие сотни километров линии фронта и ограниченного количества личного состава, которого явно не достаточно для организации обороны на таком участке (на Белгородскую область даже сейчас уже точно не хватает), российская сторона явно заинтересована в сокращении линии боевого соприкосновения. Подрыв дамбы делает невозможным в ближайшие 2-3 недели (а сейчас важен каждый день) форсирование Днепра наступающими силами ВСУ. О том, что такие планы и возможности были, отмечали различные эксперты. Более, того предпринимались попытки формирования плацдармов на левом берегу и на некоторых участках они были созданы. Кроме того, у ВСУ явно была возможность высадки десанта на Кинбурнскою косу и создания понтонной переправы для переброски войск. Дальше по косе прямой путь в направлении Скадовска и Армянска, а это заход в тыл всей нашей Херсонской группировке и угроза атаки на Крым. При этом, если на запорожском участке фронта удастся прорыв в направлении Мелитополя, то появляется угроза окружения всей херсонско-запорожской группировки, а это означает моментальный "жест доброй воли" с поспешным оставлением всей Запорожской и Херсонской области и попыткой очень быстро просочиться через узкий коридор в Крым. С учетом наличия у ВСУ дальнобойных ракет, убежать на полуостров удалось бы далеко не всем...

5 июня появилась информация РИА Новости о том, что российские зенитчики сбили в Херсонской области Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта украинских войск на левобережье Днепра, попытка высадки десанта пресечена. Возможно эти действия и послужили триггером для принятия решения о подрыве.

Теперь у Герасимова есть очень важный выигрыш во времени и он может спокойно перебросить освободившиеся бригады с херсонского на запорожское направление, укрепив обороны на самом опасном участке фронта.

Николай Митрохин

С точки зрения планирования военных операций всё выглядело логичным. Пока внимание ВС РФ привлечено к попыткам прорыва на Запорожском фронте (писали, что начальник Генштаба Герасимов лично сидел там на одном из командных пунктов), ВСУ могли бы взять под контроль плотину и, одновременно, начать заходить в Алешки, наводя понтонные переправы через Днепр на острова для переброски тяжелого вооружения.

Теперь весь этот план в прошлом. Десанты ВСУ, конечно, на катерах могут теперь пройти по затопленным территориям куда глубже в российские тылы, чем прежде, в том числе над минными полями. Однако, что делать десанту перед регулярными войсками с тяжелой техникой? Прикрывать его в степи с правого берега смогут только "Хаймерсы" и дальнобойная артиллерия, это так себе поддержка перед танками и тяжелыми минометами. ВСУ без броневиков лишится главного своего козыря - мобильности в глубоком прорыве. Для переброски техники и полевой артиллерии нужны понтонные переправы, а их на весь затопленный левый и частично правый берег (т.е. километров на 10-12 разлива) никак не хватит. И даже когда вода через 10-12 дней спадет, на левом берегу ещё месяца полтора будет не земля, а болото.

Таким образом подорвав плотину ВС РФ обеспечили себе покой на левом (южном) фланге, и могут сконцентрироваться на отражении украинского наступления на запорожском направлении.

Россия рассчитывает, что потоп "смоет" позор ее фронтовых неудач - сиюминутные выгоды могли показаться важнее, чем судьба лишенного водоснабжения Крыма, который России все равно не удержать, пишут украинцы и сочувствующие им блогеры.

Иван Яковина

Взрыв дамбы россиянам поможет отсрочить на пару недель наступление ВСУ.

Но одновременно уже сейчас оставит Крым без воды.

Я уверен, что Шойгу и Ко, взрывая дамбу, об этом аспекте даже не подумали, у них свои задачи и своя логика. Хотя «вода в Крым» была важнейшей целью вторжения.

Это было бы даже забавно, если бы не было таким грандиозным по масштабу преступлением.

Илья Заславский

Российские войска давно пытаются создать экологические и гуманитарные катастрофы, раз не могут оккупировать силой. Уже были прицельные обстрелы промышленных объектов с ядовитыми отходами. Им плевать, что это вредит и оккупированным территориям - террористическая логика. Только это все равно не спасет их от отступлений и поражений.

Валерий Соловей

Последствия разрушения Каховской ГЭС наталкивают на четыре очевидных умозаключения:

1. Наступление ВСУ рассматривается как потенциально сокрушительное для российской армии.

2. Сомневаются в способности ВС РФ удержать сухопутный коридор в Крым.

3. Возможность боев в Крыму и за Крым считается реальной.

4. Возможность использования тактического ЯО резко увеличивается.

Аббас Галлямов

Кремлевская пропаганда утверждает, что взрыв Каховской ГЭС невыгоден российским войскам, поскольку волна теперь затопит те укрепления на восточном берегу, которые они выстроили в преддверии наступления ВСУ.

Вообще-то, если эти укрепления были примерно такого же качества, что и только что выстроенная на границе «засечная черта», через которую сначала в Брянске, а затем и в Белгороде РДК с «Русским легионом» проходит как нож сквозь масло, то затопить её - святое дело. Чтоб не позориться.

Ян Левченко

Это своего рода заклание Крыма - они готовы к любому абсурду и размену любого числа жизней из одних только пацанских понятий.

Александр Шмелев

...Основной смысл этого действа, скорее, примерно такой же, как и в том, что покидающие Бучу, Изюм и другие оккупированные места россияне напоследок старались разбить все стеклянное, испражниться везде где получится, размазать по стенам кал и вообще по максимуму все изгадить. «После нас лишь потоп!» («хоть» тут давно устарело).

Именно поэтому я до сих пор продолжаю считать, что, покидая этот мир, Путин и Ко постараются напоследок полномасштабную ядерную войну устроить, чтобы как можно больше людей угробить и как можно большую часть Земли сделать непригодной для проживания. И никакие экспертные рассуждения на тему того, что такое, мол, невозможно, меня не убеждают. Дело в том, что их аргументы исходят из здравого смысла и логики. Но в том, чтобы, уходя, максимально всё за собой засрать, изломать и загадить, никакого здравого смысла нет. Однако каждому россиянину в той или иной степени понятно это желание. «Как это? Нас не будет, а все будут счастливы и радостны? Хрен вам! Не бывать такому!»

Ну, и отдельно символично, что сегодняшний подрыв был устроен в день рождения Пушкина, а также международный день русского языка. Чтобы у всего мира теперь уж точно и Пушкин, и русский язык с терроризмом, дестроем и загаживанием всего и вся ассоциировались. А то что-то недостаточно русскую культуру по миру кэнселят, надо ускорить! Из этого же цикла, кстати, и демонстративное уничтожение рублевской Троицы, и много чего еще. «После нас не должно оставаться ничего, только выжженные поля».

Виктор Трегубов

Россия— великая держава: может насрать так, что будет видно из космоса. Если Херсонщина не приняла Россию, если ей пришлось драпать с правого берега, если ее уже начали бить на левом — лучше просто уничтожить на этой Херсонщине всю экологию и половину экономики. Зацепит Крым? Да что там тот Крым, войска проживут и на привозной воде и харчах, а потом все равно придется возвращать. Тем более что 205-я мотострелковая бригада, которой было поручено это сделать, не из Крыма, а со Ставропольщины. [...]

Для России это уже финальный аккорд, когда алкоголика вышвыривают из квартиры, в которую он вломился, а он пытается напоследок хотя бы дверь сломать. Однако при этом наш алкаш еще и орет «Это не я!»

Олег Лекманов

Единственный смысл существования путинского государства – деструкция, разрушение, пусть и себе во вред. Сегодня это было продемонстрировано сверхнаглядно. Сочувствие всем пострадавшим, скорбь по всем погибшим.

Алексей Арестович

- Подрыв путиноидами Новокаховской ГЕС показывает, что вариант удержания Левобережной Херсонщины они для себя не рассматривают.

Лишение Крыма значительного объема воды в результате этого подрыва - ставит уже вопрос о том - рассматривают ли они всерьез удержание Крыма?

Последний раз перед этим дамбы на Днепре взрывали уходящие в 1943 году гитлеровские войска.

Отдельный вопрос - запитка водой Запорожской АЭС, но энергетики уверяют, что пока справятся - у станции есть свой отдельный бассейн охлаждения, и пока воды там хватает.

С военной точки зрения - подрыв ГЕС, попытка воспрепятствовать Силам обороны Украины форсировать Днепр через систему островов в районе Херсона.

Идея странная, учитывая, что большое количество войск нам бы там перебросить все равно не удалось - технически сложно.

Но, видимо, и малое количество войск - уже представляется путинскому командованию серьёзной проблемой - хотят закрыть себе фланг, и сосредоточится на обороне линии Мелитополь - Джанкой - и это несмотря на то, что на левом берегу Днепра с осени прошлого года, они усиленно копали оборонительные сооружения.

Не выйдет.)

Про тактику выжженной земли, когда они, готовясь к уходу, уничтожают крупные инфраструктурные объекты и творят экоцид, я и не говорю - слишком очевидно.

Юрий Касьянов

Подрыв плотины Каховской ГЭС - чудовищное, но ожидаемое преступление путинского режима. В 1941 году большевики уже взрывали ДнепроГЭС, что привело к гибели до 100 тысяч мирных жителей и воинов Красной армии, которые оказались в ловушке.

Враг не остановится ни перед чем, в страхе перед неминуемым возмездием. Массированные воздушные удары, геноцид, техногенные катастрофы... осталось только применить ядерное оружие. Но и это не поможет. Конец империи неизбежен.

Игорь Эйдман

Путин таким образом пытается продемонстрировать западным лидерам, что способен на всё: устроить экологическую катастрофу континентального масштаба или даже уничтожить планету. Сегодня - Каховская ГЭС, завтра - Запорожская АЭС, послезавтра - ядерная война. Его месседж прост: "Предела нашему безумию нет. Остановите украинское контрнаступление, идите на другие уступки, иначе мы устроим Армагеддон".

Однако это агония. Рукотворная глобальная катастрофа - последний аргумент безумца. Больше у него козырёй нет. Но и этот уже не работает.

Путину больше никого не напугать. Теперь даже самым миролюбивым политикам на Западе понятно, что риски, которые несёт человечеству путинский режим, выше, чем риски от силового противостояния с ним.

Владислав Иноземцев

Случившееся вчера на Каховской ГЭС, при всей катастрофичности события - довольно предсказуемое развитие событий. Кремлёвский плешивый карлик корчит из себя Сталина, взорвавшего Днепрогэс в августе 1941 г. накануне немецкого наступления (замечу, при отходе в 1943 г. фашисты уничтожили только турбинный зал, но восстановенную ими плотину не тронули). Тогда, правда, затопление привело к невозможности эвакуации из-под Николаева 18-й и 9-й советских армий, которые в итоге были окружены и разгромлены - сейчас последствия менее драматические, но всё же. Кремль не имеет никаких моральных препятствий для применения любых форм оружия массового поражения - и случай на Каховской ГЭС указывает на возможность даже ядерного удара по Украине - поэтому всякие переговоры и мирные соглашения не стоят сейчас на повестке дня. Будем надеяться, что случившееся не остановит украинского наступления и изгнания оккупантов с территории страны. Сил и побед украинским друзьям!

Есть и версия, что дамба могла разрушиться не в результате подрыва, а по совокупности причин - ее придерживаются в том числе независимые расследовательские группы CIT и Bellingcat.

Андрей Никулин

Неоднократно говорилось, что уровень Каховского водохранилища резко растет, Россия обвиняла Украину, что та сознательно сбрасывает туда излишки, Украина обвиняла Россию, что та для чего-то воду копит.

Если рассматривать форсирование Днепра, как один из вариантов отвлекающих или основных ударов при украинском наступлении, с неизбежным последующим строительством понтонных мостов и переправ через реку, то появляется ответ на вопрос, зачем собирали в Каховском водохранилище лишнюю воду - чтобы смыть под ее напором коммуникации наступающих, снести понтоны и отрезать переправившуюся на другой берег группировку ВСУ. Причем для этого не надо было ничего взрывать, достаточно начать масштабный сброс запасенных излишков.

Другой вопрос, что и без того "уставшая" и пострадавшая за год дамба могла не выдержать новое, дополнительное давление, что и привело в итоге к катастрофе.

Вторая же версия, что рост уровня Каховского водохранилища произошел из-за технических проблем со спуском воды - опять же усталость конструкции, деформации и повреждения, а дальше начинается цепная реакция - уровень воды растет, сбросить его технической возможности нет - скажем не все ворота для сброса могут открываться, что увеличивает давление и соответственно еще сильнее давит на конструкцию с известным уже результатом.

Многие отмечают, что всего за неделю до катастрофы правительство РФ приняло постановление, которое позволяет не расследовать аварии на гидротехнических сооружениях до 2028 года.

Сергей Кузнецов

За неделю до "аварии" на ГЭС в РФ приняли закон, что расследовать её они не будут

Как всегда, русских Штирлицев выдаёт парашют

Впрочем, возражения находятся и на этот довод.

Василий Тополев

Аргумент про то, что 31 мая правительство РФ приняло постановление, которое приостанавливает техническое расследование аварий гидротехнических сооружений, "произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов", а значит, РФ и взорвала, тоже не убеждает. В Киеве тоже могут читать новости, и если готовили диверсию, то логично, что произвести её надо было сразу после принятия такого закона - здесь наши любимые законодатели могли чудесно подставиться. Хотя такое объяснение с трудом проходит проверку бритвой Оккама.

Есть, правда, объяснение попроще. Постановление было принято после того, как стало известно о плачевном состоянии той самой Каховской плотины. Водосброс открыли 1 июня именно потому, что ждали постановления: надо было открывать в любом случае, воды накопилось слишком много, но "на местах" понимали, что открытие может привести к крушению плотины, и потому отказывались брать ответственность. Потому и появилось постановление.

Последствия разрушения дамбы идут намного дальше отсрочки действий ВСУ.

Александр Коваленко

Сейчас Юг Украины накрывает волной гуманитарной катастрофы, которой не было в истории современных войн и конфликтов. Разрушения, беженцы, крах транспортного сообщения и т.д.

Всё это колоссальные гуманитарные и не только, проблемы, которые должна будет решать Украина в ближайшее время. И я не исключаю, что задумкой оккупантов была не просто срыв форсирования, а срыв всего наступления, посредством создания масштабной гуманитарной катастрофы.

Ведь в отличие от россии, в Украине гуманитарные вопросы решаются намного эффективнее. Это в россии жителей Шебекино бросают на произвол судьбы, вообще забыв о существовании такого села. И именно катастрофой, оккупанты решили отсрочить наступление СОУ в целом, в любой локации зоны БД.

Вот только совершив настолько чудовищное преступление, сравнимое с применением оружия массового поражения, они никак не повлияли на подготовку и проведение наступления СОУ, а только лишь показали всему миру, что с маниакальной россией следует решать вопрос как можно скорее и как можно жёстче.

Вина так или иначе лежит на российской стороне, развязавшей войну - в этом не сомневаются в том числе и многие из тех, кто не готов без дополнительных доказательств принимать на веру версию подрыва дамбы Россией.

Андрей Никулин

Вне зависимости от всего сказанного сегодня есть простой факт - до 24-го февраля дамба была цела.

И ГЭС исправно работала больше полувека.

Наталья Шавшукова

Робкая попытка замести следы с подрывом Каховской ГЭС и свалить все на износ конструкции выглядит даже хуже самого теракта. Если проглядели износ, если вовремя не вложились в ремонт стратегического объекта, питающего водой огромные территории, то вопрос - как вы вообще эксплуатируете остальные советские ГЭС, построенные почти сто лет назад? Вам вообще что-то, кроме лопаты, можно доверить?

Кирилл Гончаров

Быть страной с нулевой репутацией, которая нарушала международные нормы и правила, навязывая десятилетиями принципы фейкньюс, подкупая партнеров и прочее, рискует быть виновной даже в том, в чем не виновата, потому что доверия к ней не существует.

История с дамбой это лишний раз подтверждает.

Ещё два года назад, ни одно европейское правительство или лидеры мнений, не заявили бы спустя час, об отвественности России, мы бы слышали «надо дождаться официального расследования»,

Но не сейчас.

Мы сами загнали себя в тупик.

Марк Кротов

Помните ли вы, чтобы в 2014-м году люди ожесточенно спорили, намеренно Россия сбила рейс MH17 или по ошибке? Вот и я не помню, потому что все понимали, что это не так уж важно и не снимает с нее ответственности (хотя было ясно, что скорее всего речь о допущенной в спешке ошибке расчетом "Бука"). То же самое и в случае с плотиной Каховской ГЭС. Если это была преступная халатность, на России как на оккупирующей стороне лежит даже больше ответственности за случившееся, чем если это было сделано с пусть и мифической, но военной целью с помощью контролируемого подрыва. Важнее другое: в любом сценарии очевидно, что для Путина не имеет никакого значения, что будет с оккупированными им территориями, он и ЗАЭС взорвет легко, она же не рядом с Барвихой, и еще тактического ядерного сверху насыпет, не раздумывая. Да, неплохо бы заполучить какие-то ресурсы, но если не выйдет – ну сделаем выжженную пустыню. Все исходят из предпосылки, что он рассчитывает оставить за собой хоть что-то из оккупированных территорий Украины. Мне кажется, это, мягко говоря, не очевидно (и Крыма это тоже касается). Вот это по-настоящему страшно и важно, а не то, "устала" ли плотина после обстрелов и паводков и было ли начало катастрофе положено, условно, приплывшей по течению миной – или сержант Иванов торжественно нажал на кнопку подрыва.

Дмитрий Колезев

Жили люди в свободной стране, в красивых местах, на своей родной земле. Пришла с войной Россия. Началась оккупация. И к ней люди, наверное, как-то приспособились — всюду жизнь. Но вот теперь из-за этой подлой войны уничтожена плотина, и целый большой регион оказался зоной бедствия. Жизни людей разрушены, их домов больше нет, их родные места смыло водой. Представьте, что в одночасье вы лишаетесь всего — дома, вещей, денег, техники, памятных предметов, будущего. А иногда и близких людей.

Страшны и долгосрочные последствия. Пострадает питьевое водоснабжение нескольких регионов Украины, перестанут работать оросительные системы, нарушится сельскохозяйственное производство. Целые хозяйственные системы, десятилетиями опиравшиеся на факт существования Каховского водохранилища, разрушены в один день.

Насколько можно судить по заявлениям экспертов, в том числе международных, пока нет стопроцентных оснований заявить, что Россия осознанно разрушила плотину. Возможно, это произошло непреднамеренно. Но нет сомнений, что катастрофа стала последствием войны, которую начала Россия.

Россия продолжает обстреливать Херсон и во время эвакуации.

Наташа Ландес

В Херсоне прямо сейчас воздушная тревога. Прямо сейчас, на пике затопления города ядовитой водой, в которую вылились десятки тонн масла, в которой плавают мины из размытых минных полей.

Путин тем временем занят чем угодно, только не решением проблем на "новых российских территориях".

Андрей Мальгин

Сегодняшние заботы президента:

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ввести черчение в школах в следующем году.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 августа рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ принять дополнительные меры по поддержке аграриев.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов с учетом выезда россиян на дачные участки взять под контроль реализацию мер пожарной безопасности.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил более 30 сотрудников "Производственного объединения "Маяк".

И это всё.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС - хорошая метафора для того, что может случиться до конца года в России, считает политолог Владимир Пастухов:

Дамба – это не столько событие, сколько символ и прогноз на ближайшие месяцы. Вот как-то так будет выглядеть трагическая развязка.

Сначала что-то сверху прилетит, потом рванет в сердце машинного зала, потом все вокруг зальет - и не водой. Стремительно растет энтропия во всех звеньях системы. Этот процесс не может продолжаться бесконечно долго. Россия созрела для очередного фазового перехода из одного состояния в другое.

Я не берусь предугадать вектор этих изменений. По всей видимости, он определится лишь по ходу самих изменений и станет результатом «случайного выбора» истории. Но могу предположить, что так, как есть сейчас, точно больше не будет. Возможности продолжать управлять процессами прежними методами практически исчерпаны.

До конца года случится мощная политическая подвижка, сопоставимая по масштабу с той, которая произошла весной 2022 года. Напряжение ищет выход и обязательно его найдет. Грядет война народная, гражданская война.