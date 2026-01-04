Среди погибших из-за пожара в швейцарском баре есть подростки

Среди погибших в результате пожара в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, который произошел в новогоднюю ночь, есть подростки.
Как пишет агентство Reuters со ссылкой на полицию, в воскресенье были опознаны тела еще 16 погибших – среди них граждане Швейцарии, Италии, Франции, Турции и Румынии.
Среди опознанных в воскресенье – 10 подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Самой молодой из опознанных на данный момент является 14-летняя гражданка Швейцарии, среди погибших также были две 15-летние девушки.
В общей сложности полиция опознала тела 24 человек, погибших в результате пожара. Работа по идентификации тел продолжается.
В субботу прокуратура сообщила о расследовании в отношении двух владельцев бара – их подозревают, в частности, в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности.
- В результате пожара в баре Le Constellation погибли около 40 человек, еше около 119 получили ранения, в том числе серьезные ожоги. Ранее СМИ писали, что причиной возгорания могла стать пиротехника.
- Кран-Монтана – город в Альпах, известный не только как популярное место для лыжников, но и для любителей гольфа. Пожар в Le Constellation называют крупнейшей в истории современной Швейцарии трагедией.