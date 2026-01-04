Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Среди погибших из-за пожара в швейцарском баре есть подростки

Мемориал в память о жертвах пожара в баре Le Constellation, Кран-Монтана, Швейцария, 3 января 2026 года
Мемориал в память о жертвах пожара в баре Le Constellation, Кран-Монтана, Швейцария, 3 января 2026 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Среди погибших в результате пожара в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, который произошел в новогоднюю ночь, есть подростки.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на полицию, в воскресенье были опознаны тела еще 16 погибших – среди них граждане Швейцарии, Италии, Франции, Турции и Румынии.

Среди опознанных в воскресенье – 10 подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Самой молодой из опознанных на данный момент является 14-летняя гражданка Швейцарии, среди погибших также были две 15-летние девушки.

В общей сложности полиция опознала тела 24 человек, погибших в результате пожара. Работа по идентификации тел продолжается.

В субботу прокуратура сообщила о расследовании в отношении двух владельцев бара – их подозревают, в частности, в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности.

  • В результате пожара в баре Le Constellation погибли около 40 человек, еше около 119 получили ранения, в том числе серьезные ожоги. Ранее СМИ писали, что причиной возгорания могла стать пиротехника.
  • Кран-Монтана – город в Альпах, известный не только как популярное место для лыжников, но и для любителей гольфа. Пожар в Le Constellation называют крупнейшей в истории современной Швейцарии трагедией.
Бои в Гуляйполе
Embed
Бои в Гуляйполе

No media source currently available

0:00 0:12:57 0:00

Бои в Гуляйполе

Зеленский встретится с Трампом

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG