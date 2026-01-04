Среди погибших из-за пожара в швейцарском баре есть подростки

Среди погибших в результате пожара в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, который произошел в новогоднюю ночь, есть подростки.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на полицию, в воскресенье были опознаны тела еще 16 погибших – среди них граждане Швейцарии, Италии, Франции, Турции и Румынии.

Среди опознанных в воскресенье – 10 подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Самой молодой из опознанных на данный момент является 14-летняя гражданка Швейцарии, среди погибших также были две 15-летние девушки.

В общей сложности полиция опознала тела 24 человек, погибших в результате пожара. Работа по идентификации тел продолжается.

В субботу прокуратура сообщила о расследовании в отношении двух владельцев бара – их подозревают, в частности, в непредумышленном убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности.