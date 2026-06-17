После начала полномасштабного российского вторжения в Украину приговоры по политически мотивированным делам в России стали намного более суровыми: в 2021 году средний срок составлял 6 лет 7 месяцев, а в 2026 году – 11 лет. Об этом говорится в докладе "Враги, а не преступники" правозащитного проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал".

Согласно документу, средний срок заключения увеличился по нескольким причинам. Одна из них – ужесточение законодательства. В 2022-2025 годах в Уголовный кодекс было введено 12 новых статей, которые используются в политически мотивированных преследованиях. Также произошло расширение диспозиций статей, часто с использованием размытых формулировок. Кроме того, в статьи вносились изменения, напрямую ужесточающие наказания: по данным правозащитников, это произошло как минимум с 13 статьями, которые используют в рамках политических репрессий.

На увеличение среднего срока заключения также повлияло использование для преследования более тяжких статей. "В некоторых случаях правоохранители склонны со временем оценивать одни и те же действия как более тяжкие преступления", – говорится в документе.

За последние годы также увеличилось количество обвинений в одном уголовном деле – это приводит к сложению наказаний по ним и более суровому приговору. "В одном и том же действии правоохранители находят составы все большего числа преступлений", – говорится в докладе.

Правозащитники также отмечают, что суды начали выносить более суровые приговоры по тем же статьям. Например, в 2023 году средний срок по статье "Террористический акт" составлял 8 лет 3 месяца, а в 2025 году – 10 лет 6 месяцев. Средний срок по обвинению в госизмене за этот период вырос на 3 года 9 месяцев.

"Преследуемые по политическим мотивам фактически выделены в отдельную группу, к которой власть относится с показательной жестокостью. В отношении них государство выходит за рамки стандартного уголовного преследования: их воспринимают не как обычных преступников, подлежащих суду, а как врагов, создающих угрозу самому существованию политического режима", – говорится в докладе.