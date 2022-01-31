Средний возраст чиновников в РФ достиг показателя брежневской эпохи

Средний возраст российских чиновников достиг 55 лет, подсчитало издание "Важные истории" (внесено в реестр СМИ – "иностранных агентов). Речь идёт о руководстве администрации президента, членах правительства, Совета безопасности и Госсовета, депутатах Госдумы и главах федеральных служб и агентств.

Самым возрастным органом власти в России оказался Совет безопасности: средний возраст его членов – 62 года, более половины участников Совбеза – пенсионеры.

Отмечается, что средний возраст членов руководящих органов СССР в эпоху правления Леонида Брежнева составлял 55,9 года. В период правления Михаила Горбачева показатель снизился до 51,6 года, а Бориса Ельцина, который был президентом России с 1991 по 1999 год, - до 50,2 года.

В начале президентства Владимира Путина, которому в этом году исполняется 70 лет, средний возраст чиновников из руководящих органов власти составлял 50,9 года.