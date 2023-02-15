Срочник покончил с собой после унижений из-за отказа ехать в Украину

В воинской части в Подмосковье покончил с собой 20-летний срочник из Печоры Сергей Гридин, об этом сообщает телеграм-канал посвященный мобилизации. Информацию о гибели солдата редакции Север.Реалии подтвердили его родственники, отказавшись раскрывать подробности случившегося.

Телеграм-канал опубликовал предсмертную записку, которую, как утверждается, написал Гридин. В ней солдат рассказал об унижениях со стороны командования после его отказа отправиться на войну в Украину. Срочник рассказывает, что его "вписали в ротацию на Украину", откуда из его роты ещё никто не вернулся живым. "Описывать эти измывательства, которые совершали надо мной эти животные, я не хочу и не буду, но жить с этим не могу", - пишет Гридин. Он добавляет, что "принял решение умереть здесь на родной земле, без чужой крови на руках".

Сообщение о смерти Гридина также появилось в одном из печорских пабликов в соцсети "ВКонтакте". Из текста следует, что его автором является сестра погибшего срочника. Она утверждает, что её брат погиб 10 февраля.



"7x7" связался с двумя родственницами Гридина. С какими именно родственницами - издание не уточняет. Однако журналисты указывают, что они подтвердили сходство почерка на опубликованной записке с почерком Гридина. При этом близкие срочника заявляют, что военные не сообщали им ничего о предсмертной записке.



Север.Реалии близкие Гридина сообщили, что его похороны состоятся в среду, 15 февраля.