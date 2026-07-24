Срок действия пошлин США истёк. Трамп заменил их новыми

Администрация президента США Дональда Трампа 24 июля объявила о введении новых пошлин на импорт товаров 60 торговых партнёров, включая страны ЕС, Китай и Россию. Об этом заявил офис верховного представителя США по торговле. Объявление было сделано сразу же после того, как истёк срок действия так называемых глобальных пошлин в размере 10%, введённых ранее для почти всех стран мира (Россия была одна из немногих стран, которых не было в списке). Эти пошлины Верховный суд США постановил отменить к 24 июля.

Введение новых пошлин - в размере от всё тех же 10% до 12,5% - в администрации объяснили тем, что страны, на которые они распространяются, не применяют в достаточной мере "запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда". При этом в отношении тех стран, которые всё же применяют меры по ограничению принудительного труда (речь идёт в том числе о странах ЕС) пошлины составят 10%, а для остальных стран, включая Россию и Китай - 12,5%.

В ЕС назвали введение пошлин "неприятным сюрпризом", особо отметив необоснованность, как заявила глава внешнеполитического ведомства союза Кая Каллас, упрёков в использовании принудительного труда. Де-факто для ЕС ничего не меняется, пошлины в 10% продолжают действовать. Более резко отреагировали на решение администрации США такие страны как Мексика, Бразилия или Австралия, в отношении которых ставка пошлин составила 12,5%.

Взаимный торговооборот между США и Россией резко упал в особенности после российского вторжения в Украину в 2022 году и сейчас составляет всего около 4 миллиардов долларов в год. США импортируют из России удобрения, редкие металлы и ядерное топливо.