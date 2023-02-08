В РФ могут сократить сроки признания военных пропавшими без вести

Сроки признания российских военнослужащих без вести пропавшими могут сократить до трёх месяцев, а признания пропавших погибшими - до шести месяцев. С соответствующим предложением, которое будет доведено до Владимира Путина на следующей неделе вместе со специальным докладом, выступила рабочая группа по вопросам "специальной военной операции", созданная президентом России.

Руководитель группы, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, заявил, что в случае сокращения упомянутых сроков семьи военных смогут быстрее получать положенные им льготы и меры поддержки.

Сейчас, согласно действующему законодательству, признание военнослужащего погибшим возможно спустя два года после окончания боевых действий. При этом рабочая группа по вопросам "СВО" предложила также признавать пропавших без вести погибшими только по решению суда.