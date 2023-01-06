США больше не называют Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Соединённые Штаты по-прежнему признают легитимность избранной в 2015 году Национальной ассамблеи Венесуэлы, однако более не называют её бывшего председателя, оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Это следует из слов официальных представителей Белого дома и Госдепартамента, а также неофициальных комментариев американских чиновников для СМИ.

Гуайдо, будучи главой Национальной ассамблеи, провозгласил себя временным президентом в январе 2019 года на фоне массовых протестов против нечестных, как считает оппозиция, выборов президента, на которых победил Николас Мадуро. Администрация прежнего президента США Дональда Трампа официально признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы и заявила о нелегитимности де-факто контролирующего власть в Каракасе Мадуро. На такой же шаг пошёл и ряд стран-союзников США, в то время как Китай, Россия и большинство развивающихся стран по-прежнему признавали легитимным президентом Мадуро.

Оппозиции не удалось добиться отставки Мадуро, однако США долгое время продолжали считать Гуайдо легитимным лидером Венесуэлы - что влекло за собой, помимо прочего, и его возможность распоряжаться находившимися в юрисдикции США государственными средствами. Однако в конце прошлого года Национальная ассамблея (она распущена режимом Мадуро, и большинство её членов сейчас находится в эмиграции) проголосовала за отставку Гуайдо с поста председателя. Это произошло на фоне переговоров представителей оппозиции и властей Венесуэлы.

Представитель Госдепартамента сообщил изданию Axios в среду, что США более не считают Гуайдо временным президентом Венесуэлы, но при этом продолжает признавать легитимность Национальной ассамблеи.

Официальные представители Белого дома Джон Кирби и Госдепартамента Нед Прайс ушли от однозначного ответа на вопрос о статусе Гуайдо, заявив, что будут продолжать поддерживать связи с ним и с его единомышленниками. Однако и из их ответов можно сделать вывод, что, признавая Национальную ассамблею, Вашингтон более не рассматривает лично Гуайдо как лидера страны.

В ноябре прошлого года власти и оппозиция Венесуэлы договорились о сотрудничестве в обеспечении гуманитарной помощи для страны. Соглашение, достигнутое на переговорах в Мексике, предусматривает разморозку части валютных резервов страны в зарубежных банках, которые были заморожены несколько лет назад, когда ряд государств Запада, включая США, отказались признавать легитимность Мадуро.