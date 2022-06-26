США, Британия, Канада и Япония запретят импорт золота из России

Четыре страны "Группы семи" (G7, называемой также "Большой семёркой") - Великобритания, США, Канада и Япония - в ближайшее время введут запрет на импорт российского золота в рамках ужесточения санкционных мер в ответ на российское вторжение в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, в день открытия саммита "семёрки" в Германии.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что запретить импорт золота из России договорились все страны G7, в которую, помимо названных выше, входят Франция, Германия и Италия. Об их присоединении к запрету пока не сообщалось. Высокопоставленный чиновник администрации США в воскресенье заявил, что по итогам саммита ожидается общее решение стран "семёрки" об эмбарго на российское золото.
По словам Джонсона, запрет ударит по российским олигархам, переводившим в последнее время свои активы в золото, и по "путинской военной машине". "С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков", - говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году экспорт золота принёс российской экономике более 15 млрд долларов.
Запрет не затронет золото, уже поставленное из России на мировой рынок.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.